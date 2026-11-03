Taşkent'e gelmeyen Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın farklı galibiyeti hakkında ne dedi?

·220·Spor
Taşkent'e gelmeyen Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın farklı galibiyeti hakkında ne dedi?

AFC Şampiyonlar Ligi Elit kapsamında Taşkent'te Pakhtakor'u 6-2 mağlup ederek büyük bir galibiyet alan Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'ın lideri, Cristiano Ronaldo bu sonuca kayıtsız kalmadı. Ünlü Portekizli golcü, Taşkent'teki maçın ardından milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ronaldo, kişisel Instagram hesabında maçın nihai skorunun (6-2) yer aldığı resmi görseli paylaşarak, yanına üç ateş emojisi ekledi ve takım arkadaşlarının etkileyici oyununu kutladı.

Taşkent'te büyük merak: Ronaldo neden Pakhtakor'a karşı oynamadı?

Cristiano'nun Özbekistan'ın başkentine olası ziyareti, yerel futbol camiası, taraftarlar ve medya arasında benzeri görülmemiş bir ilgi ve büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak kadroya dahil edilmedi:

  • Ange Postecoglou'nun açıklaması: Al-Nassr teknik direktörü, Portekizli yıldızın kadroda olmamasını planlı rotasyon ve dinlendirme ile açıkladı;

  • Toparlanma ve yoğun takvim: Teknik direktör, 41 yaşındaki forvetin Suudi Arabistan ligindeki üst üste zorlu maçlar ve uzun uçuşların ardından fiziksel olarak toparlanmaya ihtiyaç duyduğunu belirtti;

  • Hat-trick sonrası dinlenme: Taşkent'teki maçtan hemen önce Ronaldo, lig maçında bir hat-trick daha yaparak yüksek fiziksel efor sarf etmişti.

Pakhtakor kalesine 6 gol: Taşkent'teki maçın detayları

2 Kasım akşamı Taşkent'te oynanan AFC Şampiyonlar Ligi Elit maçı, konuk ekibin tam hakimiyeti altında geçti:

  • Ders niteliğinde oyun: Suudi ekibi, yıldız oyuncusu olmadan bile hücumda mükemmel bir verimlilik sergileyerek, Özbekistan şampiyonunun kalesine 6 gol göndermeyi başardı (6-2);

  • Turnuvada liderlik: Bu galibiyet, Riyad kulübünün kıta çapındaki şampiyonluk iddiasını bir kez daha kanıtladı.

Taşkent'teki taraftarlar Ronaldo'yu sahada göremese de, futbol efsanesinin takımının sergilediği oyun ve yıldız ismin maç sonrası tepkisi uluslararası spor basınının odak noktası oldu.

Cristiano RonaldoPakhtakorAl-NassrAFC Şampiyonlar Ligi ElitFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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