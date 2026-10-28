90+3. dakikada drama: Borussia Dortmund, Werder'i yenerek son 16 turuna yükseldi

Almanya Kupası 1/16 final turu kapsamında Dortmund'un efsanevi Signal Iduna Park stadyumunda gerçek bir futbol gerilimi yaşandı. Ev sahibi Borussia Dortmund kulübü, Bremen ekibi Werder Bremen ile karşılaştığı mücadeleden 3-2'lik dramatik bir galibiyetle ayrıldı.

Dortmund ekibi maça iki farklı üstünlükle başlasa da, konuk ekipte Niclas Füllkrug'un üç dakika içinde attığı gollerle skor eşitlendi ve heyecan zirveye çıktı. Maçın kaderini ise hakem tarafından eklenen uzatma dakikalarında gelen gol belirledi.

Hızlı başlangıç ve Füllkrug'un beklenmedik geri dönüşü

Müsabaka boyunca her iki takım da taraftarlara oldukça hücum ağırlıklı bir oyun izletti:

Arıların şiddetli baskısı: Maçın henüz 6. dakikasında Serhou Guirassy, Julian Ryerson'ın isabetli pasını gole çevirerek perdeyi açtı. Kısa süre sonra, 17. dakikada Carney Chukwuemeka, Jude Bellingham'ın asistini iyi değerlendirerek skoru 2-0'a getirdi;

Bremen ekibinin 3 dakikalık şoku: İkinci yarıda Werder Bremen büyük bir uyanış gösterdi; eski takımına karşı forma giyen Niclas Füllkrug 65. dakikada farkı bire indirdi, 68. dakikada ise Yuri Regeer'in pasında duble yaparak tabelayı eşitledi (2-2);

90+3. dakikadaki belirleyici vuruş: Maç uzatmalara gitmek üzereyken, Avusturyalı orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer rakip ceza sahasında fırsatçılığını konuşturarak Borussia'ya 3-2'lik dramatik galibiyeti getirdi.

Maç özeti ve turnuvadaki durum

Turnuva ve aşama: Almanya Kupası (DFB-Pokal), 1/16 final;

Stadyum: Signal Iduna Park (Dortmund);

Maç sonucu: Borussia Dortmund — Werder Bremen 3-2;

Goller: Serhou Guirassy (6), Carney Chukwuemeka (17), Marcel Sabitzer (90+3) — Niclas Füllkrug (65, 68);

Turnuva sonucu: Bu galibiyetle Borussia, Almanya Kupası'nda son 16 turuna yükselirken, Werder Bremen turnuvaya veda etti.

Marcel Sabitzer'in uzatmalardaki golü, Dortmund'u uzatma ve penaltı riskinden kurtararak bir üst tura taşımış oldu.