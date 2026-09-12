Bundesliga 3. Hafta: Sansasyonel Sonuçlar ve Liderlik Değişimi

Almanya Bundesliga'nın 3. haftası; dramatik mücadeleler, beklenmedik sonuçlar ve gol yağmuruyla sona erdi. Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Paderborn'u konuk ederek 3-0'lık net bir galibiyet aldı ve %100'lük performansıyla liderlik yarışını sürdürdü. Son şampiyon Bayer Leverkusen ise Augsburg deplasmanında zor anlar yaşadı ve mağlubiyetten ancak 89. dakikada Patrik Schick'in kurtarıcı golüyle kurtulabildi. Haftanın en sansasyonel olayı ise Freiburg'da yaşandı: Ev sahibi ekip, Borussia Mönchengladbach'ı 5-0 gibi ağır bir skorla mağlup ederek puan tablosunda zirveye yerleşti. Peki, Bundesliga'da hafta sonu oynanan maçlarda kimler öne çıktı ve puan durumunda nasıl sürpriz değişiklikler yaşandı?

Borussia Dortmund — Paderborn (3-0): Nmecha'dan duble ve 9 puanlık maksimum

Dortmund, taraftarı önünde hatasız oynayarak kritik üç puanı hanesine yazdırdı:

5. dakikada erken gol: Maçın başında Fabio Silva skoru açarak 'Sarı Duvar'a rahat bir üstünlük sağladı;

Felix Nmecha'dan son nokta: Maçın kaderini 80 ve 89. dakikalarda attığı iki golle Felix Nmecha belirledi; yaptığı duble, 3-0'lık galibiyeti perçinledi;

3 maç — 3 galibiyet: Dortmund, 9 puanla ligde 2. sırada yer alarak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı;

Paderborn tehlikeli bölgede: Sadece 1 puanı bulunan konuk ekip 15. sıraya geriledi.

Augsburg — Bayer Leverkusen (2-2): Schick'in 89. dakika kurtarışı

Leverkusen için deplasman mücadelesi tam bir sinir harbine dönüştü:

Kofane'nin üstünlüğü ve Gregoritsch'in cevabı: 18. dakikada Kofane skoru açsa da, ikinci yarının başında Augsburg forveti Gregoritsch 5 dakika içinde (50 ve 55. dakikalar) iki gol atarak ev sahibini öne geçirdi;

89. dakikada drama: Xabi Alonso'nun öğrencileri baskıyı artırdı ve 89. dakikada Çek golcü Patrik Schick'in şık vuruşuyla 2-2'lik beraberliği kopardı;

Bayer Leverkusen 6. sırada: Bu puan kaybının ardından Leverkusen 4 puanla 6. sırada yer alırken, sezona harika başlayan Augsburg 7 puanla ilk üçte kendine yer buldu.

Haftanın sansasyonu: Freiburg'un 5-0'lık acımasız galibiyeti ve Hoffenheim zaferi

Haftanın diğer karşılaşmaları da taraftarları heyecanlandırmaya yetti:

Freiburg — Mutlak lider (5-0): Evinde Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayan Freiburg, rakip kaleye beş gol gönderdi (Engelhardt ve Matanovich'ten duble, Eggestein'den bir gol). 3 maçta 9 puan toplayan ekip, averajla Bundesliga'nın zirvesine oturdu;

Gladbach dipten çıkamıyor (0 puan): Mönchengladbach, üç hafta sonunda puanla tanışamayarak 18. sırada büyük bir krizin içine girdi;

Hoffenheim — Stuttgart (2-1): Hlozek'in dublesi ev sahibine kritik galibiyeti getirdi (Mittelstadt'ın golü Stuttgart'ı kurtarmaya yetmedi).

Bundesliga'da beklenmedik isimler; Freiburg ve Borussia Dortmund zirveyi paylaşıyor. Devlerin puan kayıpları ve orta sıra takımlarının yükselişi, Almanya liginde bu sezon eşi benzeri görülmemiş bir rekabetin yaşanacağının habercisi.

Sizce bu sezon Bundesliga'da Bayer Leverkusen şampiyonluk unvanını koruyabilecek mi, yoksa Borussia Dortmund ve sürpriz yapan Freiburg mu tahta oturacak? Patrik Schick'in son saniye golü Leverkusen'i büyük bir krizden kurtardı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Avrupa futbolundaki bu sıcak hafta analizini tüm futbolseverlerle buluşturun!