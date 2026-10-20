Marmoush'un ilk golü: Tottenham evinde Coventry'yi mağlup etti

İngiltere Premier Ligi'nin 7. haftası kapsamında Londra'nın Tottenham kulübü, kendi sahasında ligin dişli ekiplerinden biri olan Coventry'yi ağırladı.

Roberto De Zerbi'nin öğrencileri, tempolu ve hücum ağırlıklı geçen mücadelede rakip fileleri üç kez havalandırarak 3:1 skorla önemli bir galibiyet elde etti.

Dört gol ve kıran kırana mücadele: Maçın kronolojisi

Ev sahibi ekibin baskısıyla başlayan karşılaşma, taraftarlara heyecan dolu anlar yaşattı:

14. dakika — Maddison'dan hızlı gol: James Maddison üstün yeteneğini sergileyerek skoru açtı ve Londra ekibini öne geçirdi — 1:0;

49. dakika — Ev sahibine cevap: İkinci yarının başında konuk ekipte Rudoni dengeyi sağlayarak mücadeleyi yeniden başlattı — 1:1;

58. dakika — Marmoush'un ilk golü: Mısırlı forvet Omar Marmoush, takımı adına ilk golünü atarak 'Spurs'ün üstünlüğünü yeniden sağladı — 2:1;

90+6. dakika — Son vuruş: Hakem tarafından eklenen son dakikalarda oyuna sonradan giren Ben Davies rakip fileleri havalandırarak maça noktayı koydu — 3:1.

Puan durumundaki vaziyet

Bu galibiyet, Tottenham'ın lig tablosundaki yerini iyileştirmesi adına hayati önem taşıyordu:

Tottenham yükselişte: De Zerbi yönetimindeki ekip puanını 6'ya çıkartarak puan durumunda 16. sıraya yükseldi;

Coventry tehlike bölgesinde: Aynı puana (6) sahip olan Coventry ise averaj farkıyla 17. sıraya geriledi.

Premier Lig. 7. Hafta

Tottenham — Coventry 3:1

Goller: Maddison (14), Marmoush (58), Davies (90+6) — Rudoni (49).