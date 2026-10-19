Tottenham - Coventry: kadrolar ve canlı anlatım
İngiltere Premier Ligi kapsamındaki Tottenham - Coventry karşılaşması 20 Ekim, 00:00'da (Taşkent saati ile) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Tottenham ilk 11'i: 31. Kinski A., 4. Adarabioyo T., 14. Gray A., 20. Kudus M., 10. Maddison J., 22. Marmoush O., 3. Robertson A., 19. Solanke D., 16. Tonali S., 37. van de Ven M. (kaptan), 6. van Hecke J. P.
Tottenham teknik direktörü: De Zerbi R.
Coventry ilk 11'i: 19. Rushworth K., 49. Sheriff S., 3. Dasilva J., 6. Grimes M., 2. Pinnock E., 5. Rudoni J., 7. Sakamoto T., 23. Thomas-Asante B., 4. Thomas B., 27. van Ewijk M., 8. Yirenkyi K.
Coventry teknik direktörü: Lampard F.
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