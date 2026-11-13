Tottenham'ı zirveye taşıyor: De Zerbi Premier Lig'de nasıl en iyi seçildi

İtalyan deneyimli uzman yönetimindeki 'Spurs', geçtiğimiz ay İngiltere şampiyonasında toplam 4 maç oynayıp 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. De Zerbi'nin öğrencileri sahada rakiplerine karşı tavizsiz ve hücum ağırlıklı bir oyun sergiledi.

İngiltere Premier Lig organizatörleri, Ekim ayında takımıyla yüksek performans sergileyen en iyi teknik direktörün ismini resmen açıkladı. Buna göre, Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi ay sonunda rakipsiz seçildi.

16 yıl önceki kara günler geri döndü: Tottenham son sırada, De Zerbi'nin akıbeti ne olacak?

Ayrıca okuyun · 22 Eylül 16 yıl önceki kara günler geri döndü: Tottenham son sırada, De Zerbi'nin akıbeti ne olacak?

"Crystal Palace" üzerinde net bir galibiyet (2:0);

Londra derbisinde Chelsea mağlup edildi (2:0);

Coventry ile oynanan maçta rakip kaleye 3 gol atıldı (3:1);

Buna rağmen, Manchester United ile oynanan zorlu maçta beraberlik kaydedildi (1:1).

Roberto De Zerbi ve Tottenham istatistikleri Veriler ve detaylar Takdir Premier Lig'de Ekim ayının en iyi teknik direktörü Ekim ayı maçları 4 maç: 3 galibiyet, 1 beraberlik Temel sonuçlar Chelsea ve Crystal Palace galibiyetleri Mevcut sezon durumu 10 hafta sonunda 12 puan ve puan durumunda 11. sıra

Puan durumu ve beklentiler

Başarılı seriye rağmen, Tottenham İngiltere Premier Ligi'nin 10 haftası sonunda 12 puan toplayarak puan tablosunun 11. sırasında yer alıyor. Buna rağmen, Roberto De Zerbi yönetiminde takımın oyununda gözle görülür olumlu değişimler taraftarlar ve uzmanlar tarafından yüksek puan alıyor.

Sizce Roberto De Zerbi, Tottenham'ı sezon sonuna kadar İngiltere Premier Ligi'nde ilk beş içine taşıyabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin!