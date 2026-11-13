Tottenham'ı zirveye taşıyor: De Zerbi Premier Lig'de nasıl en iyi seçildi
İngiltere Premier Lig organizatörleri, Ekim ayında takımıyla yüksek performans sergileyen en iyi teknik direktörün ismini resmen açıkladı. Buna göre, Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi ay sonunda rakipsiz seçildi.
Tottenham'ın Ekim ayındaki başarılı yürüyüşü
İtalyan deneyimli uzman yönetimindeki 'Spurs', geçtiğimiz ay İngiltere şampiyonasında toplam 4 maç oynayıp 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. De Zerbi'nin öğrencileri sahada rakiplerine karşı tavizsiz ve hücum ağırlıklı bir oyun sergiledi.
Özellikle, Londra kulübü taraftarlarının unutamayacağı bir dizi önemli maçta zafer kazandı:
"Crystal Palace" üzerinde net bir galibiyet (2:0);
Londra derbisinde Chelsea mağlup edildi (2:0);
Coventry ile oynanan maçta rakip kaleye 3 gol atıldı (3:1);
Buna rağmen, Manchester United ile oynanan zorlu maçta beraberlik kaydedildi (1:1).
Roberto De Zerbi ve Tottenham istatistikleri
Veriler ve detaylar
Takdir
Premier Lig'de Ekim ayının en iyi teknik direktörü
Ekim ayı maçları
4 maç: 3 galibiyet, 1 beraberlik
Temel sonuçlar
Chelsea ve Crystal Palace galibiyetleri
Mevcut sezon durumu
10 hafta sonunda 12 puan ve puan durumunda 11. sıra
Puan durumu ve beklentiler
Başarılı seriye rağmen, Tottenham İngiltere Premier Ligi'nin 10 haftası sonunda 12 puan toplayarak puan tablosunun 11. sırasında yer alıyor. Buna rağmen, Roberto De Zerbi yönetiminde takımın oyununda gözle görülür olumlu değişimler taraftarlar ve uzmanlar tarafından yüksek puan alıyor.
Sizce Roberto De Zerbi, Tottenham'ı sezon sonuna kadar İngiltere Premier Ligi'nde ilk beş içine taşıyabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin!
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