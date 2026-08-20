«Onları durduracak güç yok»: Paul Merson, Arsenal'in Premier Lig'deki üstünlüğü hakkında

·0·Spor
«Onları durduracak güç yok»: Paul Merson, Arsenal'in Premier Lig'deki üstünlüğü hakkında

Londra ekibi Arsenal'in eski orta saha oyuncusu ve tanınmış yorumcu Paul Merson, «Topçular»ın yeni sezondaki şanslarını yüksek değerlendiriyor. Sky Sports yayınında görüşlerini paylaşan uzman, Mikel Arteta'nın öğrencilerinin İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk unvanını güvenle savunabilmeleri için tüm koşullara sahip olduğunu vurguladı.

«Geçmişte «Manchester City» kadar güçlü»: Merson'ın değerlendirmesi

Paul Merson, Arsenal'in kadro derinliğine ve iç ligdeki istikrarına dikkat çekerek takımda neredeyse hiçbir zayıf nokta kalmadığını söyledi:

"Şu anda Arsenal'i durdurabilecek tek bir takım bile göremiyorum. Premier Lig'de oldukça rahat kazanacaklar; iç ligde zayıf noktaları yok. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde bazı eksiklikler göze çarpabilir. Şu anki Arsenal bana birkaç yıl önce İngiltere'de mutlak hâkimiyet kuran «Manchester City»yi hatırlatıyor. Çünkü «Topçular»ın her pozisyon için en az iki üst düzey oyuncusu var.", — dedi Paul Merson.

Arsenal'in sezon öncesi durumu ve uzman analizi

Gösterge

Durum ve ayrıntılar

Uzman görüşü

Arsenal, Premier Lig'de diğer rakiplerinden açıkça üstün

Kadro durumu

Her pozisyonda en az iki eşit seviyede oyuncu

Karşılaştırma

Manchester City'nin birkaç yıl önceki hâkimiyet dönemi

Risk faktörü

Yalnızca Şampiyonlar Ligi maçlarında bazı hassas noktalar görülebilir

Yeni sezonun başlangıcı

21 Ağustos — Premier Lig'in 1. haftasında Coventry karşısında

Yeni sezondaki ilk sınav

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, yeni Premier Lig sezonundaki yolculuğuna 21 Ağustos'ta başlayacak. Takım, ilk hafta Coventry karşısında sahaya çıkarak şampiyonluk unvanını savunma yolunda ilk adımını atacak.

Sizce Arsenal yeni sezonda da Premier Lig'de rakipsiz kalarak şampiyonluğunu koruyabilir mi, yoksa başlıca rakipleri onları durdurabilir mi?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli analiz haberini Premier Lig hayranlarıyla hemen paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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