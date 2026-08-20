«Onları durduracak güç yok»: Paul Merson, Arsenal'in Premier Lig'deki üstünlüğü hakkında
Londra ekibi Arsenal'in eski orta saha oyuncusu ve tanınmış yorumcu Paul Merson, «Topçular»ın yeni sezondaki şanslarını yüksek değerlendiriyor. Sky Sports yayınında görüşlerini paylaşan uzman, Mikel Arteta'nın öğrencilerinin İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk unvanını güvenle savunabilmeleri için tüm koşullara sahip olduğunu vurguladı.
«Geçmişte «Manchester City» kadar güçlü»: Merson'ın değerlendirmesi
Paul Merson, Arsenal'in kadro derinliğine ve iç ligdeki istikrarına dikkat çekerek takımda neredeyse hiçbir zayıf nokta kalmadığını söyledi:
"Şu anda Arsenal'i durdurabilecek tek bir takım bile göremiyorum. Premier Lig'de oldukça rahat kazanacaklar; iç ligde zayıf noktaları yok. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde bazı eksiklikler göze çarpabilir. Şu anki Arsenal bana birkaç yıl önce İngiltere'de mutlak hâkimiyet kuran «Manchester City»yi hatırlatıyor. Çünkü «Topçular»ın her pozisyon için en az iki üst düzey oyuncusu var.", — dedi Paul Merson.
Arsenal'in sezon öncesi durumu ve uzman analizi
Gösterge
Durum ve ayrıntılar
Uzman görüşü
Arsenal, Premier Lig'de diğer rakiplerinden açıkça üstün
Kadro durumu
Her pozisyonda en az iki eşit seviyede oyuncu
Karşılaştırma
Manchester City'nin birkaç yıl önceki hâkimiyet dönemi
Risk faktörü
Yalnızca Şampiyonlar Ligi maçlarında bazı hassas noktalar görülebilir
Yeni sezonun başlangıcı
21 Ağustos — Premier Lig'in 1. haftasında Coventry karşısında
Yeni sezondaki ilk sınav
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, yeni Premier Lig sezonundaki yolculuğuna 21 Ağustos'ta başlayacak. Takım, ilk hafta Coventry karşısında sahaya çıkarak şampiyonluk unvanını savunma yolunda ilk adımını atacak.
Sizce Arsenal yeni sezonda da Premier Lig'de rakipsiz kalarak şampiyonluğunu koruyabilir mi, yoksa başlıca rakipleri onları durdurabilir mi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli analiz haberini Premier Lig hayranlarıyla hemen paylaşın!
…