De Zerbi'ye 'istifa' çağrıları: Tottenham taraftarı isyanda

İngiltere Premier Lig'de krizin derinleştiği Londra ekibi Tottenham'da taraftar isyanı patlak verdi. 19 Eylül Cumartesi akşamı kendi sahasında Aston Villa'ya karşı oynadığı dramatik mücadeleyi 2-3 kaybeden 'Spurs', sadece üç puan kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda taraftarlarının sabrını da taşırdı. Maçın 0-3'e gelip takımın utanç verici bir mağlubiyete doğru sürüklendiği anlarda, binlerce taraftar maçın bitmesini beklemeden Tottenham Hotspur Stadyumu'nu toplu halde terk etmeye başladı.

84. dakikaya gelindiğinde stadyum dışında binlerce öfkeli seyirci akını oluştu. Tribünlerde kalan taraftarlar ise takımın son dakikalarda bulduğu iki teselli golüne aldırış etmeden, teknik direktör Roberto de Zerbi'ye karşı öfkeli tezahüratlarda bulundu ve İtalyan çalıştırıcının derhal istifa etmesini talep etti. Geride kalan 5 haftada sadece 2 puanla ligin 18. sırasında (küme düşme hattı) yer alan dev kulüpte, yönetim sisteminin tamamen çöktüğü izlenimi hakim.

Peki, De Zerbi'nin Londra ekibindeki görevine bu kadar çabuk son verilecek mi? Spurs taraftarının bu sert tepkisi yönetimi hızlı kararlar almaya zorlayacak mı ve Tottenham bu ağır psikolojik çöküşten nasıl çıkacak?

«Boş tribünler ve ağır protestolar»: Londra'daki isyan manzarası

19 Eylül akşamı Tottenham Hotspur Stadyumu'nda yaşanan ana olaylar:

Toplu tahliye (0-3): Üçüncü golün ardından taraftarlar, takımın ruhsuz oyununa dayanamayarak 84. dakikada stadyumu terk etmeye başladı;

«De Zerbi, istifa!» talebi: Tribünde kalan taraftarlar, İtalyan teknik adama yönelik istifa çağrıları ve sert hakaretler içeren tezahüratlarda bulundu;

Geciken goller teselli olmadı: Maçın son anlarında atılan 2 gol taraftarın öfkesini dindirmedi; takım sahadan 2-3 mağlup ayrıldı;

Puan durumunda felaket: Tottenham, 5 maç sonunda sadece 2 puan toplayarak 18. sıraya, yani düşme hattına geriledi.

«2 puan ve 18. sıra»: Krizin gerçek nedenleri neler?

Spurs'ün sezon başlangıcındaki başarısızlığına etki eden faktörler:

Taktiksel uyumsuzluk: Roberto de Zerbi'nin riskli pozisyonel oyun ve geriden oyun kurma tarzı, Premier Lig'in yoğun presine karşı savunmada büyük boşluklar yaratıyor;

Galibiyet arzusunun kaybı: Takım 5 hafta boyunca galibiyet yüzü göremedi ve kendi sahasında bile rakiplerine kolayca teslim oluyor;

Liderlerin formsuzluğu: Savunmadaki bireysel hatalar ve forvetlerin pozisyonları değerlendirememesi sonuçlara doğrudan olumsuz yansıyor;

Yönetime baskı: Kulüp sahipleri artık De Zerbi'ye daha fazla zaman tanımak veya milli ara öncesinde yeni bir teknik direktör arayışına girmek arasında bir seçim yapmak zorunda.

Spor analizi: Uzmanlar De Zerbi'nin geleceği hakkında

İngiliz futbolu uzmanları ve analistlerinin durum değerlendirmesi:

Taraftar güvenini kaybetmek — son nokta: Premier Lig'de taraftarların stadyumu toplu terk etmesi ve teknik direktörü istifaya çağırması, yönetim için genellikle nihai sinyaldir;

İtalyan teknik adamın hatası: Brighton'daki felsefesini Tottenham gibi büyük baskı altındaki bir kulüpte savunma dengesini gözetmeden uygulaması, De Zerbi'nin sonunu hazırlıyor;

Gelecek haftalar — ölüm kalım meselesi: Eğer kısa sürede bir galibiyet serisi başlamazsa, 18. sıradaki dev kulübün Aralık ayına kadar hocasıyla yollarını ayırması kaçınılmaz.

Aston Villa karşısındaki mücadele, Tottenham'da sorunun sadece oyuncularda veya tek bir maçta değil, tüm sistemde ciddi bir kriz olduğunu açıkça gösterdi.

Sizce Tottenham yönetimi Roberto de Zerbi'yi derhal görevden almalı mı, yoksa İtalyan çalıştırıcıya durumu düzeltmesi için bir şans daha mı verilmeli? Sezona 18. sırada başlayan Spurs'ün bu yıl ilk dörde dönebileceğine inanıyor musunuz? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Londra kulübü etrafındaki bu sıcak gelişmeleri tüm futbolseverlerle ve yakınlarınızla paylaşın!