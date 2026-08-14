Frank Lampard Coventry ile Premier Lig'e dönüşe hazırlanıyor

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden biri olan Frank Lampard, teknik direktörlük kariyerindeki yeni başarılara emin adımlarla ilerliyor. Onun yönetimindeki Coventry City, Championship'te şampiyon olarak 25 yıllık aranın ardından İngiltere Premier Lig'e döndü ve bu başarı Lampard'ın itibarını bir kez daha yükseltti. Goal.com'un haberine göre kulüp yönetimi, teknik direktörün sözleşmesini uzatarak 2029'a kadar geçerli yeni bir anlaşma imzaladı. Goal.com bunu bildir iyor.

Son yıllarda zorlu dönemler geçiren Coventry, hatta İkinci Lig'e kadar gerilemişti. Takımın üst lige yükselme süreci Mark Robins yönetiminde başlamış olsa da, Robins'in Kasım 2024'te görevden alınması herkesi şaşırtmıştı. Ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Lampard, kısa sürede potansiyelini göstererek takımı play-off maçları yoluyla elit lige taşıdı.

Lampard'ın Premier Lig deneyimi ve geleceği

Daha önce Chelsea ve Everton'daki görevleri sırasında teknik direktörün yeterliliğiyle ilgili bazı soru işaretleri oluşmuştu. Chelsea'deki ikinci geçici görev döneminin ardından bir yıldan uzun süre takım çalıştırmayan 48 yaşındaki teknik adam, Coventry'deki sonuçları sayesinde itibarını tamamen yeniden kazanmayı başardı. Uzmanlar, onun teknik direktörlük deneyiminin ve Premier Lig'deki değişimleri iyi anlamasının takıma büyük katkı sağlayacağını belirtiyor.

Coventry'yi gelecek sezon elit ligde tutmak gibi zorlu bir görev bekliyor. Uzmanların çoğu kulübün çetin bir mücadeleyle karşı karşıya kalacağını öngörüyor. Buna rağmen kulübün eski savunmacısı Colin Hendry, Goal'a verdiği özel röportajda yönetimin zor durumlarda bile Lampard'a sadık kalması gerektiğini, aksi halde bunun büyük bir haksızlık olacağını vurguladı.

Diğer kulüplerin ilgisi

Colin Hendry'ye göre Coventry'de sorunlar yaşansa bile Frank Lampard başka takımlardan teklif almakta zorlanmayacak. İngiliz teknik adam itibarını yeniden kazanmış olduğundan, Premier Lig'deki diğer kulüplerin de onun hizmetleriyle ilgilenme ihtimali yüksek.

Uzman, Coventry'nin geçici bir küme düşme adayı haline gelmemesi ve Brighton, Brentford veya Bournemouth gibi istikrarlı şekilde gelişen kulüplerin yolundan ilerlemesi halinde bunun takım ve taraftarlar için en büyük başarı olacağını belirtti. Şimdilik Lampard, oyuncularıyla birlikte Premier Lig'deki yeni sınavlara hazırlanıyor ve teknik direktörlük potansiyelini bir kez daha kanıtlamayı hedefliyor.