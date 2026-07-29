Savinho Manchester City'den ayrılarak Tottenham'a transfer olmak istiyor

·38·Spor
Savinho Manchester City'den ayrılarak Tottenham'a transfer olmak istiyor

Manchester City kanat oyuncusu Savinho, kariyerine devam etmek ve ilk 11'de daha fazla süre bulabilmek adına Londra kulübü Tottenham'a transfer olmayı talep ediyor. Goal.com'un haberine göre, 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Etihad Stadyumu'nda düzenli olarak ilk 11'de yer bulamayınca Kuzey Londra ekibine katılmayı tercih ediyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgiye göre, The Sun gazetesinin haberlerine dayanılarak, Savinho transferinin gerçekleşmesi için kulüp yönetimine baskı yapıyor. Manchester City, oyuncu için 60 milyon sterlinlik bir teklifi kabul etmeye hazır. İlginç bir şekilde bu rakam, bir yıl önce futbolcu için belirlenen 70 milyon sterlinlik değerden biraz daha düşük.

Roberto De Zerbi'nin projesi ve transfer planları

Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, takımın hücum hattını kökten yenilemeyi amaçlıyor. İtalyan uzman, Savinho'nun hızı ve yaratıcılığının kendi taktik şablonuna çok uyacağına inanıyor. Yönetimin teknik direktörün transfer politikasını tamamen desteklemesine rağmen, transfer çalışmalarının henüz bitmediğini ve kadroya yeni hücum oyuncularının katılacağını vurguladı.

Londra ekibi mevcut transfer döneminde şimdiden birkaç büyük anlaşmaya imza attı. Özellikle Sandro Tonali Newcastle'dan 100 milyon sterline, Mateus Fernandes West Ham'dan 85 milyon sterline, defans oyuncusu Jan Paul van Hecke ise 52 milyon sterlin karşılığında kadroya katıldı.

Maç süresi eksikliği

Brezilyalı futbolcunun Manchester City ile mevcut sözleşmesi üç yıl daha devam ediyor, ancak ilk 11'e girmekte yaşandığı zorluklar ana problemi oluşturuyor. Geçen sezon sakatlıklarla boğuşan kanat oyuncusu, tüm turnuvalar dahil sadece 14 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı.

Girona'daki başarılı sezonun ardından Troyes üzerinden Manchester City'ye katılan Savinho, yüksek beklentileri karşılamaya çalıştı ancak yıldızlar arasındaki rekabette yerini garanti edemedi. Yabancı kulüplerden, özellikle Milan'dan kendisine ilgi olmasına rağmen, futbolcunun İngiltere Premier Ligi'nde kalmayı ve De Zerbi yönetiminde oynamayı tercih etmesi seçiminde belirleyici bir etken oluyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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