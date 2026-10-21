Aston Villa — Viking: kadrolar ve canlı anlatım

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Aston Villa — Viking: kadrolar ve canlı anlatım

Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Aston VillaViking karşılaşması 22 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.

Aston Villa ilk 11: 1. Suzuki Z., 19. Mbaye I., 3. Lindelöf V., 14. Torres P., 5. Mings T., 7. McGinn J. (kaptan), 6. Barkley R., 35. Joao Gomes, 10. Buendia E., 47. Alisson, 11. Jackson N.

Aston Villa yedekleri: 18. Abraham T., 40. Bizot M., 26. Bogarde L., 2. Cash M., 17. Garnacho A., 27. Goretzka L., 4. Harwood-Bellis T., 53. Hemmings G., 8. Kamara B., 22. Maatsen I., 42. Wright J.

Aston Villa teknik direktörü: Emery U.

Viking ilk 11: 1. Ostbø A., 2. Haugen H. J., 27. Daland J., 6. Stensness G., 5. Heggheim H., 7. Askildsen K., 8. Bell J., 29. Moi T., 20. Christiansen P., 22. Botheim E., 10. Tripic Z. (kaptan).

Viking yedekleri: 24. Auklend V., 17. Bassi E., 30. Belko L., 16. Bordal H., 19. Cosic A., 25. Falkener H., 23. Fuglestad N., 33. Hansen J., 28. Haugen K., 26. Kvia-Egeskog S., 11. Postema R., 3. Vevatne V.

Viking teknik direktörü: Arskeym B.

Aston VillaVikingŞampiyonlar LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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