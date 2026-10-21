Aston Villa — Viking: kadrolar ve canlı anlatım
Şampiyonlar Ligi kapsamındaki Aston Villa — Viking karşılaşması 22 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatım ile güncellenecektir.
Aston Villa ilk 11: 1. Suzuki Z., 19. Mbaye I., 3. Lindelöf V., 14. Torres P., 5. Mings T., 7. McGinn J. (kaptan), 6. Barkley R., 35. Joao Gomes, 10. Buendia E., 47. Alisson, 11. Jackson N.
Aston Villa yedekleri: 18. Abraham T., 40. Bizot M., 26. Bogarde L., 2. Cash M., 17. Garnacho A., 27. Goretzka L., 4. Harwood-Bellis T., 53. Hemmings G., 8. Kamara B., 22. Maatsen I., 42. Wright J.
Aston Villa teknik direktörü: Emery U.
Viking ilk 11: 1. Ostbø A., 2. Haugen H. J., 27. Daland J., 6. Stensness G., 5. Heggheim H., 7. Askildsen K., 8. Bell J., 29. Moi T., 20. Christiansen P., 22. Botheim E., 10. Tripic Z. (kaptan).
Viking yedekleri: 24. Auklend V., 17. Bassi E., 30. Belko L., 16. Bordal H., 19. Cosic A., 25. Falkener H., 23. Fuglestad N., 33. Hansen J., 28. Haugen K., 26. Kvia-Egeskog S., 11. Postema R., 3. Vevatne V.
Viking teknik direktörü: Arskeym B.
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