Barcelona'nın Aston Villa karşısında aldığı farklı galibiyette öne çıkan 4 futbolcu

·3·Spor
Barcelona'nın Aston Villa karşısında aldığı farklı galibiyette öne çıkan 4 futbolcu

PSG ve Real Madrid karşısında alınan üst üste mağlubiyetlerin ardından, Aston Villaile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Barcelona çevresinde bazı endişeler vardı. Katalan ekibi, yerel ligde Alaves gibi orta sıra takımlarının kalesine 6 gol atarak kolay galibiyetler alsa da, büyük kulüplerle oynanan maçlarda zorlanıyordu. Ancak İngiltere Premier Ligi'nin kompakt ve fiziksel açıdan güçlü takımına karşı alınan bu farklı galibiyet, tüm şüpheleri ortadan kaldırdı.

“Euro-Futbol” yayını, Hans-Dieter Flick'in öğrencilerinin bu maçtaki performanslarını on puanlık sistem üzerinden değerlendirdi ve maçın kaderini belirleyen en iyi dört futbolcunun reytingini yayınladı.

Barcelona — Aston Villa maçının en iyi futbolcuları reytingi

Futbolcu

Pozisyonu

Puan (10 üzerinden)

Sahadaki temel aksiyonları ve katkısı

Raphinha Dias

Forvet

8,5

2 isabetli şutta 2 gol (dubl), yüksek presle kusursuz oyun, Pau Torres karşısında tam üstünlük

Fermin Lopez

Orta saha

8,5

1 asist, 3 top çalma, 3 top kazanma ve merkezde devasa miktarda gizli iş

Lamine Yamal

Forvet (Kanat)

7,5

Skoru açan kritik gol, presle rakip hatasını cezalandırma ve keskin driplingler

Joao Cancelo

Defans

7,5

Sol kanadı tamamen kontrol etme, 4 başarılı dripling, 3. golde 'trivela' tarzında harika bir asist

Kahramanların sahadaki faydalı hareketlerinin analizi

  • Raphinha (8,5 puan) — %100 verimlilik: Brezilyalı futbolcu üstün yeteneğiyle dubl yaptı. Rakip stoper Pau Torres'e hiçbir şans tanımadı: Önce onu driplingle geçerek golü attı, ardından savunmadan kaçarak Cancelo'nun pasını gole çevirdi.

  • Fermin Lopez (8,5 puan) — gizli motor: Sadece Raphinha'ya yaptığı asistle sınırlı kalmadı. Presle savunmayı yarmada kilit figür oldu; 3 top çalma ve 3 top kazanma ile Barça'nın tüm tehlikeli kontra ataklarının başlangıcını yaptı.

  • Lamine Yamal (7,5 puan) — zihinsel üstünlük faktörü: Maça çok aktif başladı ve Gomez'in pasını engelleyerek skoru açtı. Oyunu rakip ceza sahasına taşıma konusunda driplingleri büyük rol oynadı.

  • Joao Cancelo (7,5 puan) — kanattaki lider: Özellikle ikinci yarıda Portekizli kanat oyuncusu parladı. Rakiplerini 4 kez geçti ve üçüncü goldeki 'trivela' tarzı eşsiz pasıyla taraftarların alkışını kazandı.

Sizce bu maçta Barcelona kadrosunda hangi futbolcunun performansı sizi daha çok etkiledi; dubl sahibi Raphinha mı yoksa presin mimarı Fermin Lopez mi?

Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu detaylı incelemeyi Barcelona taraftarlarıyla hemen paylaşın!

BarcelonaAston VillaŞampiyonlar LigiHans-Dieter FlickFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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