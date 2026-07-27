Alejandro Garnacho, Chelsea'den Aston Villa'ya transfer oldu

Arjantin millî takımının kanat oyuncusu Alejandro Garnacho, kariyerine Aston Villa formasıyla devam edecek. Goal.com'un haberine göre, futbolcu Birmingham kulübüne sezon sonuna kadar kiralık olarak katıldı ve anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgiye göre transfer bedelinin yaklaşık 42,5 milyon sterlin civarında olması bekleniyor. Bu transfer, genç futbolcunun son dönemde zorlaşan kariyerini yeniden canlandırması ve öz güvenini geri kazanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Avrupa kupaları ve Şampiyonlar Ligi faktörü

Aston Villa'ya katıldıktan sonra Garnacho, yeni takımını seçmesinde kıtanın prestijli turnuvalarında yer alma isteğinin belirleyici bir rol oynadığını vurguladı. Bu sözleri, eski kulübü Chelsea 'ye yönelik bir gönderme olarak yorumlandı; zira Londra kulübü geçen sezon Premier Lig'i 10. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarının dışında kalmıştı.

«Avrupa kupalarında oynamanın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Bana güven veren ve Manchester United'daki ilk yıllarımdaki seviyeme döndürecek bir takıma ihtiyacım vardı. Şampiyonlar Ligi en iyi turnuva ve bu sezon orada oynayacağız», dedi futbolcu.

Manchester'daki zor dönem ve anlaşmazlıklar

Garnacho'nun kariyeri son zamanlarda düşüş eğilimi gösteriyordu. Manchester United'dan ayrılışı da oldukça ses getirmiş ve eski teknik direktör Ruben Amorim ile anlaşmazlıklar yaşanmıştı.

Özellikle 2025 Avrupa Ligi finalinde ilk 11'e alınmamasından duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirmesi durumu daha da çıkmaza sokmuştu. Ardından Stamford Bridge'e transfer olan futbolcu, Londra'da da istikrarlı bir performans sergileyemeyerek ilk 11'deki yerini alamadı.

Artık Alejandro Garnacho, Aston Villa formasıyla en iyi formunu yeniden yakalamayı ve Şampiyonlar Ligi maçlarında başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Kulüp yönetimi ve teknik heyet de yetenekli hücum oyuncusundan takımın hücum hattına güç katmasını bekliyor.