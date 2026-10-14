Bayern, Viking ile berabere kaldı

·41·Spor
Bayern, Viking ile berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Norveç'in Viking takımı Almanya'nın Bayern Münih kulübü ile berabere kaldı. Karşılaşmada her iki takım da üçer gol kaydetti. Maç boyunca Bayern topa sahip olma ve atak sayısı bakımından üstünlük kursa da, ev sahibi ekip de fırsatlarını etkili kullandı.

Viking oyuncusu Janni Stennes 2. dakikada perdeyi açtı. 38. dakikada Peter Christiansen takımının ikinci golünü attı. Bayern cephesinde Harry Kane 54. dakikada penaltıdan farkı bire indirdi, 60. dakikada bir gol daha atarak duble yaptı. Luis Diaz 71. dakikada Alman ekibini öne geçirdi. Ancak Michael Olise 74. dakikada kırmızı kart gördü ve Bayern sahada 10 kişi kaldı. 90. dakikada Herman Haugen golü atarak Viking'e beraberliği getirdi.

Maç istatistiklerinde Bayern büyük bir üstünlük kurdu. Alman ekibi kaleye 28 şut çekerken bunların 9'u isabetli oldu. Viking ise 8 şut çekip 5'inde isabet sağladı.

Topa sahip olma oranında Bayern %64 ile üstün geldi. Takım 561 pas yaparak %90 isabet oranına ulaştı. Viking'de ise 292 pas ve %75 isabet kaydedildi.

Viking oyuncuları 11, Bayern ise 8 faul yaptı. Ev sahibi ekip iki sarı kart görürken, konuk ekip üç sarı kart ve bir kırmızı kart ile cezalandırıldı. Köşe vuruşlarında Bayern 15:7 üstünlük sağladı.

VikingBayern MünihHarry KaneLuis DiazHerman Haugen
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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