Pafos - Riga FC: kadrolar ve canlı anlatım

39 João Correia (Pafos) büyük bir hata yapıyor ve Marian Barbu düdüğünü çalıyor. Riga FC, gol pozisyonuna yol açabilecek bir serbest vuruş kullanacak.

37 Vlad Dragomir (Pafos) sert bir faul yaptı. Hakem bunu gördü ve hemen düdüğünü çaldı.

34 Anderson Silva (Pafos) ceza sahası dışından kalenin ortasına doğru güzel bir şut çekti, ancak Kenan Piriç topu rahatlıkla kontrol etti.

34 Raqi Aouane (Riga FC) harika bir bireysel çaba sergiledi. Kaleciyle karşı karşıya kaldı ve kalenin ortasına doğru yerden bir şut çıkardı, ancak Radosław Majecki açıyı iyi kapatarak topu kurtarmayı başardı.

32 Meissa Diop (Riga FC) harika bir ikili mücadelenin ardından ceza sahası köşesinde boş alan buldu ve şutunu çekti, ancak top sağ direğin hemen dışından auta çıktı. Top taca/aut çizgisini geçti ve Pafos kalecisi vuruşu kullanacak.

30 Riga FK oyuncuları topa sahip oluyor ve birbirlerine kısa paslar veriyorlar. Savunmada boşluklar açılmasını bekliyorlar.

27 Ahmed Ankrah (Riga FC) rakibinden topu kapmak için faul yaptı. Marian Barbu pozisyonu net bir şekilde gördü ve düdüğünü çaldı.

23 Marian Barbu düdüğünü çaldı, çünkü Racha Yacoub (Riga FC) top yerine rakibin ayağına vurdu.

22 Altın fırsat! Meissa Diop (Riga FK) ceza sahası içinde pası aldı ve şut için boşluk buldu. Vuruşu auta gitti, top direğin hemen yanından dışarı çıktı. Top taca çıktı ve Pafos lehine kale vuruşu verildi.

21 Salah Oulad M'Hand (Riga FC) forvetten topu almak için harika bir kayarak müdahale yaptı ancak hakem faul düdüğünü çaldı.

19 Salah Oulad M'Hand (Riga FC) ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı, ancak top ortadan ve yerden gittiği için Radosław Majecki zorlanmadan kontrol etti.

16 Marian Barbu düdüğü çaldı ve Maksims Tonisevs'in (Riga FC) rakibini düşürmesinin ardından faulü belirledi.

14 VAR kararı açıklandı. Atak başlangıcındaki faul nedeniyle Pafos'un golü iptal edildi.

12 Kenan Piric (Riga FC) bir çarpışma sonrası yerde yatıyor ve sağlık görevlileri müdahale etmek için sahaya girdi.

12 Atak gelişirken bir faul yapılmış gibi göründü ve hakem Marian Barbu VAR sistemini kullanarak pozisyonu inceleyecek.

12 Anderson Silva (Pafos) topun ağlara gitmesiyle sevinçle arkasını dönüyor, ancak hakem Marian Barbu'nun faul gerekçesiyle golü iptal etmesiyle bu sevinci kısa sürüyor.

10 Pafos, kısa ve net paslarla oyunun temposunu kontrol altında tutuyor.

8 Riga FC'nin attığı gol, VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle iptal edildi!

7 Riga FC oyuncuları, hakemin golü incelemek için VAR işaretini vermesiyle sevinçlerini yarıda kesti; muhtemelen atağın başında ofsayt olup olmadığı kontrol ediliyor.

6 Gol! Reginaldo Ramires (Riga FC) kaleciyi geçip topu soğukkanlılıkla ağlara gönderdi.

5 Baba Musa (Riga FC), köşe vuruşunun ardından ceza sahası dışından kafa vuruşu yaptı ancak top sağ direğin yanından auta çıktı.

4 Salah Oulad M'Hand (Riga FC) korneri kullanacak gibi görünüyor.

3 David Luiz (Pafos) rakibini düşürdü ve Marian Barbu oyunu durdurdu. Riga FC serbest vuruş kullanacak. Doğrudan kaleye vuruş için çok uygun bir pozisyon.

2 Reginaldo Ramires (Riga FC) atak sırasında faul yaptı ve hakem düdüğünü çaldı.

1 Vay canına, bugünkü maç tam şu anda başlıyor.

21:46 Sonunda oyuncular sahaya çıktı! Maça Riga FK başlayacak.

21:45 Bu maçın baş hakemi olarak Marian Barbu atandı.

21:45 Artık ilk 11'leri biliyoruz. Bunları maçın detaylarında bulabilirsiniz.