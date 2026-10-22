Pafos - Riga FC: kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Pafos - Riga FC karşılaşması 22 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatımda güncellenecektir.
Pafos ilk 11'i: 99. Mayetski R., 7. Bruno, 3. Mmae S., 4. David Luiz (kaptan), 14. Ioannu N., 77. Korreyya Dj., 50. Brito A., 6. Guga, 30. Dragomir V., 33. Anderson Silva, 20. Biyel.
Pafos yedekleri: 60. Efzona K., 72. Ioannu K., 18. Lele, 71. Papastilianu M., 82. Petrou P., 8. Kina D., 12. Sema K., 26. Shunich I.
Pafos teknik direktörü: Sa Pinto R.
Riga FC ilk 11'i: 12. Pirich K., 23. Tonishevs M., 21. Musa B., 5. Vassom K., 13. Yurkovskis R. (kaptan), 22. Diop M., 40. Ankra A., 7. Auani R., 8. Yago Sikeyra, 10. Rejinaldo Ramires, 18. Ulad M'Xand S.
Riga FC yedekleri: 19. Badamosi M., 11. Kayo Ferreyra, 34. Chernomordiys A., 44. Kazainis M., 91. Orols F., 15. Robalo Pedro S. L., 6. Sako K., 25. Tayvo A.
Riga FC teknik direktörü: Gula A.
Yorumlar 0
…