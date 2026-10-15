Riga FC — Kairat Almatı: kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Riga FC — Kairat Almatı karşılaşması 15 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Riga FC ilk 11'i: 12. Piric K., 40. Ankra A., 7. Auani R., 19. Badamosi M., 22. Diop M., 8. Yago Siqueira, 13. Jurkovskis R. (kaptan), 21. Musa B., 18. Oulad M'Hand S., 23. Tonisevs M., 5. Vassom K.
Riga FC yedekleri: 34. Chernomordijs A., 44. Kazainis M., 91. Orols F., 10. Reginaldo Ramires, 15. Robalo Pedro S. L., 6. Sako K., 25. Taiwo A.
Riga FC teknik direktörü: Gula A.
Kairat Almatı ilk 11'i: 1. Anarbekov T., 9. Edmilson, 28. Gual M., 19. Yukkola O., 14. Martinovic A. (kaptan), 3. Mata L., 22. Mendonça G., 24. Mrinskiy A., 13. Oksanen J., 25. Shirobokov A., 20. Tapalov E.
Kairat Almatı yedekleri: 27. Abish M., 8. Baibek O., 81. Bekbolat I., 15. Birkurmanov M., 82. Kalmurza S., 4. Kasabulat D., 5. Kurgin L., 6. Sadibekov A., 17. Tuyakbayev A.
Kairat Almatı teknik direktörü: Urazbahtin R.
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