Atalanta — Pafos: kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Atalanta — Pafos karşılaşması 16 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Atalanta ilk 11: 29. Carnesecchi M., 47. Bernasconi L., 99. Elmas E., 70. Gaetano G., 23. Kolasinac S., 31. Christensen T., 8. Pasalic M. (kaptan), 18. Raspadori G., 9. Scamacca G., 59. Zalewski N., 77. Zappacosta D.
Atalanta yedekleri: 17. De Ketelaere C., 13. Ederson, 41. Idele G., 90. Krstovic N., 40. Obric R., 11. Rowe G., 10. Samardzic L., 51. Sonzoni M., 57. Sportiello M.
Atalanta teknik direktörü: Sarri M.
Pafos ilk 11: 99. Majecki R., 20. Biel, 7. Bruno, 4. David Luiz (kaptan), 30. Dragomir V., 14. Ioannou N., 18. Lele, 3. Mmaee S., 88. Pepe, 8. Quina D., 26. Sunjic I.
Pafos yedekleri: 33. Anderson Silva, 50. Brito A., 77. Correia G., 60. Efzona K., 6. Guga, 72. Ioannou K., 61. Kais M., 42. Michael G., 71. Papastylianou M., 82. Petrou P., 12. Sema K.
Pafos teknik direktörü: Sa Pinto R.
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