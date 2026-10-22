UEFA seçimi: Mbappe ve Kane Şampiyonlar Ligi haftanın 11'inde yer aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının yoğun ve gol dolu 3. hafta maçları sona erdi.

Kıtanın en güçlü kulüpleri arasında oynanan kıran kırana mücadelelerin ardından UEFA uzmanları, kulüplerinde sergiledikleri parlak performansla sonuca etki eden futbolculardan oluşan haftanın resmi 11'ini belirledi. Seçilen 11 yıldız arasında golcülerin yanı sıra beklenmedik pozisyonlarda parlayan yetenekler de yer alıyor.

UEFA'ya göre 3. haftanın en iyi 11'i

Turnuvanın en iyi 11'i şu futbolculardan oluştu:

Kaleci: Yann Sommer (Club Brugge) — güvenilir kurtarışları ve defanstaki soğukkanlılığı ile haftanın en iyi kalecisi seçildi.

Defans: Xavier Mbuyamba (LASK); Lutsharel Geertruida (PSV); Carlos Augusto (Inter); Declan Rice (Arsenal) — genellikle orta sahada görev yapan İngiliz yıldız, defansif istikrarı ve sahadaki kritik görevleriyle savunma hattında yer aldı.

Orta Saha: Scott McTominay (Napoli); Nico Paz (Como); Phil Foden (Manchester City) — bu turda hat-trick yaparak galibiyetin ana mimarı oldu; Désiré Doué (PSG).

Forvet: Harry Kane (Bayern Münih); Kylian Mbappé (Real Madrid) — hücumdaki aktifliği ve verimliliği sayesinde haftanın en iyi 11'inin forvet ikilisini oluşturdu.



Kadronun öne çıkan özellikleri

Bu kadroya sadece dev kulüplerin tanınmış yıldızlarının değil, aynı zamanda daha mütevazı takımlarda kendilerini gösteren futbolcuların da dahil edilmesi, turun sürprizlerle dolu maçlara sahne olduğunu bir kez daha kanıtladı.