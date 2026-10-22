UEFA seçimi: Mbappe ve Kane Şampiyonlar Ligi haftanın 11'inde yer aldı

·45·Spor
UEFA seçimi: Mbappe ve Kane Şampiyonlar Ligi haftanın 11'inde yer aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının yoğun ve gol dolu 3. hafta maçları sona erdi.

Kıtanın en güçlü kulüpleri arasında oynanan kıran kırana mücadelelerin ardından UEFA uzmanları, kulüplerinde sergiledikleri parlak performansla sonuca etki eden futbolculardan oluşan haftanın resmi 11'ini belirledi. Seçilen 11 yıldız arasında golcülerin yanı sıra beklenmedik pozisyonlarda parlayan yetenekler de yer alıyor.

UEFA'ya göre 3. haftanın en iyi 11'i

Turnuvanın en iyi 11'i şu futbolculardan oluştu:

  • Kaleci:

    • Yann Sommer (Club Brugge) — güvenilir kurtarışları ve defanstaki soğukkanlılığı ile haftanın en iyi kalecisi seçildi.

  • Defans:

    • Xavier Mbuyamba (LASK);

    • Lutsharel Geertruida (PSV);

    • Carlos Augusto (Inter);

    • Declan Rice (Arsenal) — genellikle orta sahada görev yapan İngiliz yıldız, defansif istikrarı ve sahadaki kritik görevleriyle savunma hattında yer aldı.

  • Orta Saha:

    • Scott McTominay (Napoli);

    • Nico Paz (Como);

    • Phil Foden (Manchester City) — bu turda hat-trick yaparak galibiyetin ana mimarı oldu;

    • Désiré Doué (PSG).

  • Forvet:

    • Harry Kane (Bayern Münih);

    • Kylian Mbappé (Real Madrid) — hücumdaki aktifliği ve verimliliği sayesinde haftanın en iyi 11'inin forvet ikilisini oluşturdu.

Kadronun öne çıkan özellikleri

Bu kadroya sadece dev kulüplerin tanınmış yıldızlarının değil, aynı zamanda daha mütevazı takımlarda kendilerini gösteren futbolcuların da dahil edilmesi, turun sürprizlerle dolu maçlara sahne olduğunu bir kez daha kanıtladı.

UEFA Şampiyonlar LigiUEFAHaftanın 11'iFutbolAvrupa Kupaları
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Luis Figo'nun sürpriz Ballon d'Or tercihi: Mbappe, Kane ve süper finalLuis Figo'nun sürpriz Ballon d'Or tercihi: Mbappe, Kane ve süper final26 Eylül 15:29Harry Kane için 65 Milyon Euro: Al-Hilal büyük bir hamle mi başlatıyor?Harry Kane için 65 Milyon Euro: Al-Hilal büyük bir hamle mi başlatıyor?14 Temmuz 21:33Tarihi Karar ve Rekor: 2028 UEFA Süper Kupa Maçı Astana'da OynanacakTarihi Karar ve Rekor: 2028 UEFA Süper Kupa Maçı Astana'da Oynanacak16 Eylül 10:19Superliga 16. haftanın ideal 11'i açıklandı: Kadroda kimler var?Superliga 16. haftanın ideal 11'i açıklandı: Kadroda kimler var?9 Ağustos 21:3215. haftanın en iyileri: Navbahor ve Nasaf öne çıktı15. haftanın en iyileri: Navbahor ve Nasaf öne çıktı5 Ağustos 14:22UEFA, Dünya Kupası'nı Boykot Ederek FIFA'yı Tehdit EdiyorUEFA, Dünya Kupası'nı Boykot Ederek FIFA'yı Tehdit Ediyor31 Temmuz 01:11
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi