Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or 2026 ödül töreninin sona ermesinin ardından, geleneksel olarak farklı ülkelerin saygın temsilcileri tarafından verilen kişisel oylar açıklandı. Bu küresel ankette Özbekistan adına resmen yer alan ünlü spor gazetecisi Narzulla Saydullayev'in seçtiği ilk on belli oldu.

Özbekistanlı uzmanın seçimi, nihai genel sonuçlarla neredeyse tam bir uyum gösterdi: Birinci sıraya layık gördüğü İngiliz golcü Harry Kane, yarışmada gerçek kazanan olarak podyuma çıktı.

Özbekistan'ın seçimi: İlk on listesi

Narzulla Saydullayev'in resmi oy pusulası şu şekilde oluştu:

1. sıra — Harry Kane: Sezonun gol kralı ve büyük ödülün haklı sahibi en yüksek puanı aldı;

2. sıra — Lamine Yamal: Dünya şampiyonu ve Barcelona'nın genç harikası, Özbek gazeteci tarafından ikinci sıraya layık görüldü;

3. sıra — Kylian Mbappé: Real Madrid ve Fransa milli takımının lideri ilk üçü tamamladı;

4. sıra — Lionel Messi: Kariyerinin son dönemlerinde bile yüksek seviyesini koruyan efsane 4. sıraya yerleştirildi;

5–10. sıralar: Sonraki sıralarda sırasıyla Khvicha Kvaratskhelia (5), Michael Olise (6), Ousmane Dembélé (7), Rodri (8), Erling Haaland (9) ve Jude Bellingham (10) yer aldı.

Özbekistan'ın oyu ile küresel nihai sonuçların karşılaştırılması

Anketin nihai göstergeleri ile Özbek gazetecinin seçimi arasındaki farklar ve benzerlikler dikkat çekici:

Kane'in mutlak zaferi: Büyük ödülün sahibi konusunda mutabakat sağlandı; Kane hem ankette hem de Özbekistan'ın seçiminde rakipsiz bulundu;

Mbappé ve Yamal rekabeti: Resmi nihai sonuçlara göre Kylian Mbappé 2., Lamine Yamal ise 3. sırayı almıştı; Narzulla Saydullayev ise Yamal'ı Mbappé'den üstün tuttu;

Rodri ve Messi meselesi: Genel toplamda Rodri 4., Messi 5. sırada yer alırken, Özbek gazeteci Messi'ye 4., Rodri'ye ise 8. sırayı verdi;

İlk ondaki fark: Resmi ilk onu İspanyol orta saha oyuncusu Fabián Ruiz tamamlarken, Saydullayev listesinin 10. sırasına Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ı dahil etti.

Ballon d'Or 2026: Özbekistan'ın oyu ve resmi nihai sonuçlar