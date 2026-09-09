Ballon d'Or yarışında sürpriz gelişme: The Athletic'e göre sıralama

Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or etrafındaki tartışmalar zirve noktasına ulaştı. 8 Eylül'de ödüle aday gösterilen 30 futbolcunun isminin resmen açıklanmasının ardından, dünyanın en saygın spor yayınlarından biri olan The Athletic ana ödülü kazanma ihtimali en yüksek olan 10 favori ismin yer aldığı sıralamayı yayınladı. Listenin zirvesinde Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı'nın golcüsü Harry Kane'in yer alması tüm analistleri şaşırttı. En ilginç olanı ise Bayern Münih'in bir diğer yıldızı Michael Olise'nin 2. sırada yer alması olurken, geçtiğimiz sezon Manchester Cityformasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Rodri ilk üçü tamamladı. Peki Kylian Mbappé ve Erling Haaland neden ilk üçte yer almadı, Lamine Yamal kaçıncı sırada ve Lionel Messi hala ilk on içinde mi? Makalenin sonunda ise asıl merak konusu olan The Athletic'in resmi olarak açıkladığı tam TOP-10 listesi ve oylama sonuçlarını etkileyen temel faktörler hakkındaki tüm detayları paylaşıyoruz.

Bayern Münih hakimiyeti: Kane ve Olise dünyayı fethediyor

The Athletic analistleri, bu sezon Münih devinin yıldızlarının sahadaki verimlilik katsayısını oldukça yüksek değerlendirdi:

Harry Kane'in mutlak liderliği: İngiliz golcü, bitiricilik becerisi ve takım oyununa yaptığı eşsiz katkı sayesinde Ballon d'Or'u kazanmak için 1 numaralı favori olarak gösterildi;

Michael Olise fenomeni: Bayern Münih kadrosuna katılan genç Fransız yıldız Michael Olise, kendi mevkisindeki fantastik oyunlarıyla bir anda 2. sıraya yükseldi;

Rodri ilk üçte: Geçtiğimiz sezonu Manchester Cityformasıyla geçiren ve şu anda Barcelona'nın başarısı için ter döken İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, favoriler arasında 3. sırada yer aldı.

"Harry Kane'in yıl boyunca gösterdiği istikrarlı verimlilik ve hücum hattındaki liderliği, onu bu kez uzun zamandır beklenen Ballon d'Or'a en yakın aday haline getirdi," diye yazıyor The Athletic.

Devlerin rekabeti: Mbappé, Haaland ve Messi'nin durumu

Sıralamadaki diğer isimler de futbolseverler arasında hararetli tartışmalara neden oluyor:

Yıldızlar ilk beşte: Real Madrid'in golcüsü Kylian Mbappé 4. sırada, "Manchester City" golcüsü Erling Haaland ise 5. sırada yer aldı;

Genç nesil ve yeni kahramanlar: PSG yıldızı Khvicha Kvaratskhelia 6. sırada kaydedilirken, Barcelona'nın genç harikası Lamine Yamal 7. sırada kendine yer buldu;

Efsane hala sahada: Inter Miami forması giyen Lionel Messi, okyanusun ötesinde kariyerine devam etmesine rağmen dünyanın en iyi 10 futbolcusu listesini tamamladı.

The Athletic'e göre Ballon d'Or'un TOP-10 favorisi

Yayının resmi analiz raporuna göre sıralama şu şekilde oluştu:

Harry Kane (Bayern Münih, İngiltere); Michael Olise (Bayern Münih, Fransa); Rodri (Manchester City / Barcelona, İspanya); Kylian Mbappé (Real Madrid, Fransa); Erling Haaland (Manchester City, Norveç); Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Gürcistan); Lamine Yamal (Barcelona, İspanya); Luis Díaz (Bayern Münih, Kolombiya); Jude Bellingham (Real Madrid, İngiltere); Lionel Messi (Inter Miami, Arjantin).

Yılın ödülü kime gidecek

Pek çok futbolseveri ve uzmanı ilgilendiren en önemli soru, Harry Kane'in The Athletic tarafından sunulan bu üstünlüğü resmi oylama töreninde de koruyup koruyamayacağıdır. En önemli sonuç şu ki, bu yılki seçimde Ballon d'Or kriterleri sadece takım kupalarına değil, aynı zamanda oyuncunun sahadaki kişisel liderliğine ve istikrarlı gol katkısına daha fazla odaklanmış durumda. Harry Kane'in kariyerinin zirvesine ulaşması ve Bayern Münih'ten üç oyuncunun (Kane, Olise, Díaz) ilk ona girmesi, Alman devinin Avrupa sahnesindeki büyük etkisini kanıtlıyor. Eğer resmi oylamayı yapan gazeteciler de bu bireysel istatistikleri temel alırlarsa, Harry Kane'in kariyerinde ilk kez Ballon d'Or sahibi olması kaçınılmaz bir gerçek haline gelecektir.

Sizce Harry Kane bu yılki Ballon d'Or ödülünü Kylian Mbappé, Erling Haaland ve Rodri'den daha fazla mı hak ediyor, yoksa The Athletic'in sıralaması taraftarları şaşırtan tartışmalı bir sonuç mu? Kendi seçiminizi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtin, dünya futbolundaki bu sansasyonel sıralama analizini sevdiklerinizle ve futbolseverlerle paylaşın!