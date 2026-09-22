Ballon d'Or 2026 Sansasyonu: Lamine Yamal mutlak lider, Messi ilk beşte

·23·Spor
Ballon d'Or 2026 Sansasyonu: Lamine Yamal mutlak lider, Messi ilk beşte

Dünya futbolunun en çok arzulanan ve prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or için verilen mücadele, kritik bir dönüm noktasına ulaştı. Uluslararası çapta geniş bir kitleye sahip olan ünlü İngiliz Give Me Sport portalı, 2026 ödülü için ana adayların güncellenmiş küresel sıralamasını yayınladı. Listenin zirvesine Barcelona ve İspanya milli takımının parlak harika çocuğu Lamine Yamal yerleşti ve kariyerindeki ilk büyük bireysel ödülü kazanmak için en güçlü aday olarak gösterildi.

İkinci sırada Bayern Münih'in gol makinesi Harry Kane yer alırken, ilk üçü 2024 Ballon d'Or sahibi ve Barcelona orta sahası Rodri tamamlıyor. Sıralamanın en çok tartışılan yönü ise, Real Madrid forveti Kylian Mbappé ilk üçten uzaklaştığı bir dönemde, Inter Miami lideri Lionel Messi hala dünyanın en iyi 5 adayı arasında yer alıyor. Tarihi ödül töreni, bu yıl 26 Ekim'de Londra'daki görkemli bir gala gecesinde gerçekleştirilecek.

Peki, 19 yaşındaki Lamine Yamal milyonlarca taraftarın beklediği mucizeyi gerçekleştirip en genç Ballon d'Or sahibi olacak mı? Mbappé ve Kane son haftalarda durumu değiştirebilecek mi ve Londra sahnesinde kimin ismi yankılanacak?

“Yamal zirvede, Mbappé ilk üç dışında ve Messi'nin rekoru”: Sıralamanın 5 sansasyonel gerçeği

Give Me Sport analistleri tarafından yayınlanan 2026 listesinin en dikkat çekici noktaları:

  • Lamine Yamal'ın mutlak favoriliği: Katalan ekibinin genç yıldızı, kulüp ve milli takım formasıyla sergilediği fenomen oyun sayesinde tüm rakiplerini geride bırakarak 1 numaralı aday haline geldi;

  • Harry Kane'in şampiyonluk atağı: Bayern Münih forveti, istikrarlı golcülüğüyle 2. sıradaki yerini sağlamlaştırıyor ve nihayet kariyerinin en büyük bireysel ödülüne yaklaşıyor;

  • Rodri yine podyumda: 2024'te dünyanın en iyisi seçilen İspanyol orta saha generali, statüsünü koruyarak 3. sırada yer aldı;

  • Mbappé ve Bellingham düşüşü: Real Madrid yıldızları Kylian Mbappé (4. sıra) ve Jude Bellingham (8. sıra), uzmanlar tarafından beklenenden daha düşük değerlendirildi;

  • Efsanevi Messi 5. sırada: Avrupa futbolundan ayrılmış olmasına rağmen, Inter Miami kaptanı ilk beşe girerek fenomen etkisini bir kez daha kanıtladı;

  • Londra finali: 26 Ekim'de yapılacak ödül törenine bir aydan az bir süre kaldı.

Ballon d'Or 2026: Give Me Sport'a göre ilk on analizi

Dünyanın en iyi futbolcuları sıralaması ve takım performansları:

Sıra ve Aday

Kulübü

Temel avantajı ve rolü

Ödül ihtimali

1. Lamine Yamal

Barcelona

Hücum dehası, fenomen çalım yeteneği ve galibiyet golleri

En yüksek (Ana favori)

2. Harry Kane

Bayern Münih

İstikrarlı golcülük ve belirleyici goller

Çok yüksek (1 numaralı takipçi)

3. Rodri

Barcelona

Orta sahada mutlak denge, taktiksel zeka

Yüksek (2024 sahibi)

4. Kylian Mbappé

Real Madrid

Yüksek hız ve bireysel gol serileri

Orta (İlk üç dışında)

5. Lionel Messi

Inter Miami

Efsanevi etki ve liderlik örneği

Oylamalarda her zaman rekabetçi

6. Ousmane Dembélé

PSG

Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi maçlarındaki parlak yaratıcılık

Sembolik aday

7. Michael Olise

Bayern Münih

Münih ekibindeki başarılı başlangıç

Yetenekli yeni dalga

8. Jude Bellingham

Real Madrid

Orta sahadaki savaşçılık ve çok yönlülük

İstatistiksel düşüşün gölgesinde

9. Declan Rice

Arsenal

Premier Lig'in en mükemmel savunma noktası

İlk on temsilcisi

10. Khvicha Kvaratskhelia

PSG

Kanatlardaki teknik ve beklenmedik şutlar

İlk 10'u tamamlayan

Futbol ekspertizi: Neden Lamine Yamal Ballon d'Or'u en çok hak eden isim?

Uluslararası spor analistleri ve Avrupa basını gazetecilerinin sonuçları:

  • “Yamal etkisi” ve yeni bir dönemin başlangıcı: Messi ve Ronaldo dönemi tamamen kapandıktan sonra, futbol dünyasının yeni bir megayıldıza ihtiyacı vardı; Lamine Yamal, yaşına rağmen sergilediği dahi oyun ve büyük maçlardaki soğukkanlılığıyla yeni dönemin kralı olmaya aday;

  • Takım başarıları ve bireysel parlaklık: Barcelona'nın son başarıları ve İspanya milli takımının kıtadaki hakimiyeti tamamen Yamal'ın hareketlerine bağlanıyor; o sadece gol atmıyor, aynı zamanda takım oyununu bir sanat eserine dönüştürüyor;

  • Real Madrid faktörü ve oyların bölünmesi: Mbappé ve Bellingham'ın aynı kulüpte olması ve Real Madrid'in son dönemdeki istikrarsız performansı, bireysel sıralamalarını olumsuz etkiliyor; sonuç olarak oylar iki yıldız arasında bölünüyor ve Yamal'a ek bir şans yaratıyor;

  • 26 Ekim — tarihi mühür: Eğer Londra'da Yamal kazanan ilan edilirse, modern futbol tarihinde Ballon d'Or'u kazanan en genç futbolcu olarak adını altın harflerle yazdıracak.

Give Me Sporttarafından yapılan bu analiz, 2026 dünya futbolu tacı için verilen mücadelede heyecanın zirveye ulaştığını açıkça doğruluyor.

Sizce 26 Ekim'de Londra'da Ballon d'Or'u gerçekten Lamine Yamal mı alacak, yoksa Harry Kane/Kylian Mbappé bir sansasyon yaratarak ödülü kapacak mı? Lionel Messi'nin2026'da hala ilk beşte yer alması ne kadar adil? Kişisel görüş ve tahminlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya futbolunun en sıcak gündemi hakkındaki bu makaleyi tüm arkadaşlarınızla ve futbolseverlerle paylaşın!

Lamine YamalBallon d'Or 2026Bayern MünihInter MiamiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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