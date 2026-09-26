Luis Figo'nun sürpriz Ballon d'Or tercihi: Mbappe, Kane ve süper final

Dünya futbolunun parlayan efsanelerinden biri, Barcelona ve Real Madrid'in eski yıldızı ve Portekiz milli takımının eski kaptanı Luis Figo, dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or'un sahibini belirlemek için düzenlenen bir anket çalışmasına katıldı. Kendine has bir 'play-off' formatında gerçekleşen bu ilginç seçimde Figo, modern ve klasik futbol yıldızlarını birbirine karşı değerlendirdi.

İlk turlarda o, Lionel Messi'yi Ousmane Dembele'den, Harry Kane'i Erling Haaland'dan, Lamine Yamal'ı Rodri'den ve Kylian Mbappe'yiKhvicha Kvaratskhelia'dan üstün tuttu. Yarı finalde Messi, Kane'i mağlup ederken, kıran kırana geçen mücadelede Portekizli yıldız Mbappe yerine Yamal'ı seçti. Finalde 8 kez ödül sahibi Lionel Messi ve Barcelona'nın genç harikası Lamine Yamal karşı karşıya geldiğinde, Figo tercihiyle futbol kamuoyunu şaşırttı: "Hadi Lamine'ye verelim, çünkü Messi'de bu ödülden çok fazla var" diyerek son noktayı koydu.

"Yamal'ın final zaferi, Kane'in üstünlüğü ve Messi faktörü": Figo'nun seçiminin 5 ana noktası

Luis Figo'nun Ballon d'Or hakkındaki cevaplarından en önemli gerçekler:

Nihai kazanan - Lamine Yamal: Efsanevi futbolcu, büyük ödülü Barcelona'nın genç yeteneği Yamal'a layık gördü;

Messi'nin koleksiyon faktörü: Finalde Messi yerine Yamal'ın seçilmesine, Leo'nun bu ödüle fazlasıyla sahip olması gerekçe gösterildi;

Mbappe'den üstün yetenek: Yarı finalin en zorlu eşleşmesinde Figo, Mbappe yerine Yamal seçeneğinde karar kıldı;

Kane, Haaland'ı geride bıraktı: Avrupa'nın iki büyük golcüsü arasında Portekizli efsane Harry Kane'i seçti;

Rodri ve Dembele'nin elenmesi: İspanyol ön libero Rodri, Yamal'a; Fransız Dembele ise Messi'ye karşı kaybetti.

Ballon d'Or turnuva ağacı: Luis Figo'nun seçim aşamaları tablosu

Ankette yıldızlar arasında gerçekleşen aşamalı seçim sınıflandırması:

Aşamalar Eşleşen futbolcular Figo tarafından seçilen kazanan Seçimin özel yorumu Çeyrek final (1. eşleşme) Lionel Messi vs Ousmane Dembele Lionel Messi Tartışmasız tecrübe ve deha üstünlüğü Çeyrek final (2. eşleşme) Harry Kane vs Erling Haaland Harry Kane Golcülük ve evrensel takım oyunu Çeyrek final (3. eşleşme) Rodri vs Lamine Yamal Lamine Yamal Gençlik enerjisi, dripling ve parlak gelecek Çeyrek final (4. eşleşme) Kylian Mbappe vs Khvicha Kvaratskhelia Kylian Mbappe Gol sezgisi ve hız üstünlüğü Yarı final (1. maç) Lionel Messi vs Harry Kane Lionel Messi Tarihi büyüklük ve bireysel beceri Yarı final (2. maç) Lamine Yamal vs Kylian Mbappe Lamine Yamal "İkisi de hak ediyor ama tercihim Lamine" SÜPER FİNAL Lionel Messi vs Lamine Yamal LAMINE YAMAL (Mutlak tercih) "Messi'de bu ödül çok var, Yamal'a verelim"

Futbol analizi: Figo neden Messi'yi değil de Yamal'ı seçti?

Uluslararası spor analistleri ve futbol yorumcularının sonuçları:

"Yeni nesil ihtiyacı ve sembolik bayrak değişimi": Messi ve Ronaldo dönemi yavaş yavaş tarihe karışırken, futbol sahnesine Lamine Yamal gibi fenomen gençler çıkıyor; Figo'nun görüşü, modern futbol kamuoyunun yeni kahramanlar görme konusundaki güçlü arzusunu yansıtıyor;

"Barcelona kanat oyuncusunun oyun etkisi": 17-18 yaşında Avrupa Şampiyonası ve kıta çapındaki süper maçlarda başrol oynayan Yamal'ın yaratıcılığı, sadece taraftarları değil, Figo gibi eski Ballon d'Or sahiplerini de hayran bırakıyor;

Mbappe ile rekabet: Yarı finalde Kylian Mbappe yerine Lamine'nin seçilmesi, Fransa milli takımı kaptanı için ciddi bir işaret olup, Yamal'ın günümüzdeki medya ve spor açısından çekiciliğinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Sizce Luis Figo'nun Ballon d'Or'u Lionel Messi yerine Lamine Yamal'a verme önerisi ne kadar adil? Yamal gerçekten günümüzde Mbappe ve diğer yıldızlardan daha mı güçlü? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve futbol dünyasındaki bu ilginç analizi tüm tutkunlarla paylaşın!