Madrid'de "mutlak güven" formülü: Mbappe, Mourinho'nun ana silahı oldu

·28·Spor
Madrid'de "mutlak güven" formülü: Mbappe, Mourinho'nun ana silahı oldu

İspanya La Liga ve Avrupa futbolunun devi Real Madrid, yeni sezona beklenenden çok daha karmaşık ve gergin bir başlangıç yaptı. Yaz transfer döneminde takıma geri dönen ve "Özel Biri" lakaplı Portekizli teknik direktör José Mourinho yönetimindeki ilk yedi haftada "kraliyet kulübü" iki kez mağlubiyet acısı yaşadı ve puan tablosunda 4. sıraya geriledi. Madrid ekibi şu anda ezeli rakibi ve lider Barcelona'nın tam 6 puan gerisinde kaldı. Ancak takım sonuçlarındaki istikrarsızlığa rağmen, Santiago Bernabéu soyunma odasında Mourinho ile kulübün yıldızı Kylian Mbappé arasında sağlam ve sarsılmaz bir bağ kurulmuş durumda.

Saygın The Touchline dergisinin özel haberine göre, Kylian Mbappé Portekizli teknik adamın taktik planlarında mutlak bir merkez figür haline geldi ve aralarındaki karşılıklı güven "neredeyse mutlak" olarak tanımlanıyor. Karmaşık durumlarda yıldız oyuncularla anlaşamamasıyla tanınan Mourinho'nun Mbappé'ye bu denli güvenmesi, Madrid'deki tüm oyun yapısının Fransız forvet etrafında inşa edildiğini gösteriyor.

Peki, Real Madrid 6 puanlık büyük farkı nasıl kapatacak, Mourinho ve Mbappé ikilisi Bernabéu'yu krizden çıkarabilecek mi ve Fransız yıldız takımı tek başına şampiyonluğa taşıyabilecek mi?

"İki mağlubiyet, 6 puanlık fark ve mutlak güven": Madrid'deki durumun 5 ana noktası

The Touchline dergisi ve La Liga kulislerinden en önemli gerçekler:

  • Mourinho'nun ana dayanağı: José Mourinho, Kylian Mbappé'yi takımın ana taktik direği olarak görüyor ve aralarında mükemmel bir anlayış oluşmuş durumda;

  • Sezonun zorlu başlangıcı: Real Madrid, ilk 7 haftada 2 kez mağlup olarak şampiyonluk yarışında beklenmedik puan kayıpları yaşadı;

  • Barcelona ile 6 puanlık uçurum: Madrid kulübü puan tablosunda 4. sıraya geriledi ve lider Katalan ekibinin oldukça gerisinde kaldı;

  • Mbappé merkezli taktik: Portekizli teknik adam, tüm hücum vektörlerini Fransız forvetin hızı ve kişisel becerisine göre uyarlıyor;

  • Teknik direktörün taktik devrimi: Mourinho'nun dönüşü takımda bir yeniden yapılanma gerektiriyor ve bu aşamada sadece Mbappé kendi seviyesini yüksek tutabiliyor.

Real Madrid'in güncel performansı: Sorunlar ve Mbappé faktörü analizi

La Liga'daki ilk 7 haftanın istatistikleri ve takım içi durum karşılaştırması:

Göstergeler ve parametreler

Mevcut durum ve rakamlar

Yorum ve analiz

Takım teknik direktörü

José Mourinho

Yazın atandı, kadroyu yeniden yapılandırıyor

Oynanan maç sayısı

7 hafta

Sezonun başlangıç evresi

Alınan mağlubiyetler

2 mağlubiyet

Lider bir kulüp için ciddi kayıp

Bulunduğu sıra

4. sıra

İlk dörtte ama şampiyonluktan uzak

Barcelona ile fark

-6 puan

Katalanlar maksimum tempoda ilerliyor

Mbappé'nin takımdaki statüsü

Ana merkez figür

The Touchline: Teknik direktörle "neredeyse mutlak" güven

Teknik direktör taktiği

Kontra atak ve dikey futbol

Mbappé'nin hızlı hücum bölgesine uyarlanmış

Futbol ekspertizi ve taktik analiz: Mbappé ve Mourinho ikilisi Real Madrid'i kurtarabilir mi?

Avrupa futbolu yorumcuları ve İspanyol muhabirlerin sonuçları:

  • Mourinho'nun "tek yıldıza" güvenme alışkanlığı: José Mourinho kariyeri boyunca soyunma odasında her zaman kendi "sahadaki teknik direktörü" olacak forvetleri seçmiştir (örneğin Chelsea'de Drogba, Inter'de Milito, Real Madrid'deki ilk döneminde Ronaldo); şu anda Mbappé tam olarak bu statüye sahip ve teknik direktörün tüm talimatlarını sorgusuz yerine getiriyor;

  • Savunma yapılanması dönemi: La Liga'nın 7 haftasında 2 mağlubiyet görülmesi, Mourinho'nun savunma sistemini yeniden şekillendirmesiyle ilgili; hücumda Mbappé fırsatlarını maksimum düzeyde değerlendirse de, orta saha ve savunma hattı arasındaki kopukluklar takıma pahalıya mal oluyor;

  • Barcelona ile 6 puanlık farkı kapatma yolu: La Liga henüz yeni başladı; Mourinho takımları geleneksel olarak sonbaharın ortasına gelindiğinde fiziksel ve taktiksel olarak zirve noktasına ulaşır; Mbappé'nin gol serileri El Clásico'ya kadar olan mesafeyi kapatmada belirleyici öneme sahip;

  • Soyunma odasındaki denge: Teknik direktör ile Mbappé arasındaki sağlam bağ, takım içindeki baskıyı azaltıyor ve diğer genç yıldızların da tek bir sisteme boyun eğmesine hizmet ediyor.

Real Madrid için sezon başlangıcı şanssız geçse de, Mourinho ve Mbappé ittifakı Madrid'in kısa sürede büyük şampiyonluk yarışına döneceğinin temel garantisi olmaya devam ediyor.

Sizce Kylian Mbappé ve José Mourinho ikilisi, Barcelona ile aradaki 6 puanlık farkı kapatıp Real Madrid'i bu sezon La Liga şampiyonu yapabilir mi? Madrid kulübünün başlangıçtaki mağlubiyetlerinde teknik direktör mü yoksa savunma hattının hataları mı suçlu? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda belirtin ve Bernabéu'daki bu ilginç analizi tüm futbolseverlerle paylaşın!

Real MadridJosé MourinhoKylian MbappéLa LigaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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