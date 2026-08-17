Ramazon Temirov’a 6. sıradaki rakip: Kavana’ya karşı mega maçın detayları

·4·Spor
Ramazon Temirov’a 6. sıradaki rakip: Kavana’ya karşı mega maçın detayları

Özbekistanlı MMA dövüşçüsü Ramazon Temirov kariyerinin en ciddi ve sorumluluk gerektiren maçına hazırlanıyor. 24 Ekim’de Abu Dabi’de düzenlenecek UFC 333 turnuvası kapsamında sporcumuz, İngiltere temsilcisi Lone Kavanaile karşılaşmak üzere oktagona çıkacak.

Bu maç yalnızca sıralama puanları için bir mücadele değil; sinek sıklet kategorisinde şampiyonluk kemeri yarışına katılma hakkı kazandıracak, kritik öneme sahip stratejik bir hesaplaşma.

7. sıradaki Temirov ve 6. sıradaki Kavana: Karşılaşma öncesi rakamlar

Steve Erceg’i daha ilk rauntta (4 dakika 21 saniyede) korkunç bir nakavtla mağlup eden Ramazon Temirov, UFC’deki galibiyet serisini 3-0’a, profesyonel kariyerindeki genel derecesini ise 20-3 yükselterek resmî sıralamada 7. basamağa çıktı.

Rakibi Lone Kavana ise sıralamada bir basamak yukarıda, 6. sırada yer alıyor (derecesi 10-2). Bu yılın şubat ayında iki kez eski UFC şampiyonu Brandon Moreno’yu mağlup eden Kavana, son maçında Brandon Royval’a kaybetti ve şimdi kendini yeniden kanıtlamak istiyor.

Stillerin çarpışması: Temirov’un nakavt gücü ve Kavana’nın soğukkanlı tekniği

Karşılaşma, iki farklı felsefe ve taktiğin çatışmasına sahne olacak:

  • Temirov’un en büyük silahı kesintisiz baskı: Ramazon, maçın ilk saniyelerinden itibaren rakibini kafese sıkıştırarak sert yumruk ve tekme kombinasyonlarıyla baskı kuruyor. Profesyonel kariyerindeki 20 galibiyetin 12’si nakavt/TKOile, biri ise pes ettirmeyle geldi. En tehlikeli yönü, 11 maçı daha ilk rauntta erken bitirmiş olması;

  • Kavana’nın savunması ve mesafe kontrolü: İngiliz dövüşçü maç başına ortalama 4,13 isabetli vuruş yapıyor; vuruşlardan savunma oranı yüzde 53, takedown savunma oranı ise yüzde 82. Moreno karşısındaki maçında olduğu gibi baskı altında paniğe kapılmıyor ve taktik mücadelede güçlü kabul ediliyor.

Maç senaryosu: İlk raundun belirleyici rolü

Uzmanlara göre bu karşılaşmanın sonucu, başlangıçtaki tempoya doğrudan bağlı:

  • Hızlı nakavt senaryosu: Temirov daha ilk rauntta baskısını kurup ağır darbelerini isabet ettirirse, maç erken biterek Özbek sporcunun lehine sonuçlanabilir;

  • Uzun süren taktik savaş: Kavana ilk raunttaki yoğun baskıyı etkisiz hâle getirip mücadeleyi ikinci ve üçüncü raunlara taşıyabilirse, mesafeyi koruyarak puanlamada üstünlük kurmaya çalışacaktır. Bu nedenle Temirov için hücum kombinasyonlarını çeşitlendirmek büyük önem taşıyor.

UFC 333 kapsamındaki bu karşılaşmayı kazanmak, Ramazon Temirov’u kategorinin şampiyonluk için en güçlü üç adayından biri hâline getirecek.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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