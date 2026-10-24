Maresca, Aston Villa'ya karşı 4 yıllık kötü seri ve ilk mağlubiyet hakkında konuştu

İngiltere Premier Lig'in yeni haftasında sezonun ilk mağlubiyetini alan Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca Birmingham'da Aston Villaile oynanan maç (1:2) ve deplasmandaki kötü seri hakkında düşüncelerini paylaştı.

Sezona üst üste yedi harika galibiyetle müthiş bir başlangıç yapan "City", mevcut şampiyonada ilk kez puan kaybetti. En dikkat çekici olanı ise, Manchester kulübünün üst üste dördüncü sezondur "Villa Park" deplasmanından mağlubiyetle dönmesi.

Maçın ardından prestijli TNT Sports kanalına röportaj veren Enzo Maresca, Birmingham'daki başarısızlık serisine karşı sakin bir yaklaşım sergiledi:

Üst üste dördüncü mağlubiyete yorum: “Premier Lig kapsamında Aston Villa sahasında üst üste dördüncü mağlubiyet mi? Sorun değil, gelecek sezon bunu değiştirmek için tekrar deneyeceğiz. Şu an için sadece bugünkü maçı ve hatalarımızı analiz edebilirim,” dedi teknik adam.

Uzman, maçın gidişatını ve öğrencilerinin oyun kalitesini olumlu değerlendirirken, savunmadaki ciddi hatalara dikkat çekti:

Kontrol ve ataklar: “Genel olarak iyi bir oyun sergiledik ve çok sayıda pozisyon yarattık. Maçın büyük bölümünü rakip ceza sahası çevresinde geçirdik. Rakibin ise maç boyunca sadece iki tehlikeli pozisyon yaratmasına izin verdik;

Kontra ataktaki hata: İkinci yarıda rakibe sadece bir kez kontra atakta cezalandırma fırsatı verdik ve bunu değerlendirdiler. Böyle anlarda daha iyi savunma yapmalı ya da şans yanımızda olmalıydı. Futbolda böyle şeyler olur;