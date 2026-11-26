Thierry Henry, Manchester City'nin krizinin nedenlerini açıkladı
Futbol dünyasının efsanelerinden biri, Fransız eski ünlü forvet Thierry Henry Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City'nin bu sezonki istikrarsız sonuçları hakkında sert eleştirilerde bulundu.
Geçtiğimiz Salı günü Şampiyonlar Ligi kapsamında Napoli ile karşılaşan "City" ekibi 2:2 skoruyla berabere kaldı. İngiltere Premier Lig'de ise takım üst üste dört maçtır galibiyet yüzü göremiyor.
Thierry Henry'nin analizi: Yıldızlar var ama takım oyunu yok
Arsenal Radar gazetesinin yazdığına göre, Henry Manchester City'deki sorunları sezon başında öngördüğünü belirtti:
«Bunu sezon başında söylemiştim: takımdaki denge bozulmuş durumda. Elbette üst düzey oyuncuları var, her an maçı çevirebilecek forvetleri de mevcut.
Ancak takım oyunu eksik: kontra atakları nasıl durduracaklarını bilmiyorlar, oyunu eskisi gibi kontrol edemiyorlar; ne topla ne de topsuz alanda.» — dedi Thierry Henry.
Manchester City'nin mevcut durumu ve istatistikleri
İstatistikler
Detaylar ve analiz
Teknik Direktör
Enzo Maresca
Premier Lig'deki son seri
Üst üste 4 maç galibiyetsiz
Şampiyonlar Ligi'ndeki son sonuç
Manchester City 2:2 Napoli (beraberlik)
Premier Lig puan durumu
3. sıra (11 hafta sonunda 22 puan)
Temel sorun (Henry'ye göre)
Takım dengesinin bozulması ve kontra ataklara karşı savunma zafiyeti
Sizce Thierry Henry'nin eleştirileri haklı mı? Enzo Maresca, Manchester City'deki oyun dengesini yeniden kurup takımı şampiyonluk yarışına döndürebilecek mi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Abdukodir Khusanov'un formasını giydiği "City" taraftarlarıyla bu ilginç analizi hemen paylaşın!
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