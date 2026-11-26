Futbol dünyasının efsanelerinden biri, Fransız eski ünlü forvet Thierry Henry Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City'nin bu sezonki istikrarsız sonuçları hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Geçtiğimiz Salı günü Şampiyonlar Ligi kapsamında Napoli ile karşılaşan "City" ekibi 2:2 skoruyla berabere kaldı. İngiltere Premier Lig'de ise takım üst üste dört maçtır galibiyet yüzü göremiyor.

Thierry Henry'nin analizi: Yıldızlar var ama takım oyunu yok

Arsenal Radar gazetesinin yazdığına göre, Henry Manchester City'deki sorunları sezon başında öngördüğünü belirtti:

«Bunu sezon başında söylemiştim: takımdaki denge bozulmuş durumda. Elbette üst düzey oyuncuları var, her an maçı çevirebilecek forvetleri de mevcut.

Ancak takım oyunu eksik: kontra atakları nasıl durduracaklarını bilmiyorlar, oyunu eskisi gibi kontrol edemiyorlar; ne topla ne de topsuz alanda.» — dedi Thierry Henry.