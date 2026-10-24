Rúben Dias, Aston Villa karşısında alınan acı mağlubiyeti değerlendirdi

·87·Spor
Rúben Dias, Aston Villa karşısında alınan acı mağlubiyeti değerlendirdi

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 mağlup olan Manchester City takım kaptanı Rúben Dias bu karşılaşma ve sezonun ilk mağlubiyeti hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Sezona yedi maçlık galibiyet serisiyle fırtına gibi başlayan "City", Birmingham'daki zorlu mücadelede ilk puan kaybını yaşadı. Kaptan, rakibin yüksek verimliliğini kabul ederken, takımının maçın başındaki zorluklarını açıkça dile getirdi.

«Uyum sağlamak zaman aldı»: İlk yarıdaki zorluklar

Portekizli tecrübeli savunmacı, maçın ilk dakikalarında ev sahibinin taktiksel olarak beklenmedik hamleler yaptığını vurguladı:

  • Başlangıçtaki şaşkınlık: «Bu mağlubiyet çok acı verici çünkü sahada büyük bir mücadele verdik. İlk yarının ilk 10-15 dakikasında oyunun temposuna ayak uydurmak için zamana ihtiyacımız vardı;

  • Taktiksel değişiklikler: Sahadaki dizilişlerini beklenmedik şekilde değiştirdiler ve bu yeni şemaya uyum sağlamamız belli bir zaman aldı», şeklinde konuştu Dias.

«İki atak ve iki gol»: Rakibin aşırı yüksek verimliliği

Rúben Dias Manchester Cityolarak büyük bir üstünlüğe sahip olsalar da, rakibin fırsatları maksimum düzeyde değerlendirdiğini belirtti:

  • Acı fark: «Buna rağmen durmadan savaştık, pozisyonlar ürettik. Rakip ise sadece iki kez ileri çıktı ve 2 gol buldu. Gerçekten çok yüksek ve acımasız bir verimlilik;

  • Gelecek için görevler: Üzerinde ciddi şekilde çalışmamız gereken birçok konu var. Bundan çok daha iyi ve kaliteli bir oyun sergilemek zorundayız», diye vurguladı kaptan.

Villa Park'taki mağlubiyet Manchester Citytakımını ligdeki liderlikten etmemiş olsa da, savunma hattı ve oyuna başlama konusundaki eksiklikler teknik ekip için ciddi bir uyarı oldu.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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