Manchester Cityteknik direktörü Enzo Maresca, takımının bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki en önemli hedefini açıkladı. Uzman isim, "City" için lig aşamasını ilk sekiz içinde bitirmenin hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu sayede takım, son 16 turuna doğrudan katılmayı ve fazladan iki maç oynamaktan kaçınmayı hedefliyor.

Maresca'ya göre, takımın yoğun fikstürü göz önüne alındığında, her fazladan maç oyuncular için ek bir yük anlamına geliyor. Bu nedenle Manchester Citylig aşamasında mümkün olan en yüksek sırayı almaya çalışacak.

Maresca: "Ana hedefimiz ilk sekiz"

Manchester City'nin hocası, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerinden bahsederken öncelikle son 16 turuna doğrudan çıkmanın gerekliliğini vurguladı.

“Her şeyden önce son 16 turuna doğrudan bilet almak önemli. Eğer ilk sekize giremezseniz, iki ek maç daha oynamak zorunda kalırsınız.

Fikstürümüzün yoğunluğunu düşünürsek, maç sayısını mümkün olduğunca azaltmak önemli. Bu yüzden ana hedefimiz lig aşamasını ilk sekizde tamamlamak,” ifadelerini kullandı City Xtra'ya verdiği demeçte.

Yani City için ilk sekize girmek, sadece turnuvadaki rahat bir konum için değil, aynı zamanda oyuncuların fiziksel durumlarını korumak açısından da büyük önem taşıyor.

Manchester City şu an kaçıncı sırada?

Şu anda "City", Şampiyonlar Ligi lig aşaması tablosunda 9 puanla yedinci sırada yer alıyor. Bu sonuç, takımı şimdilik Maresca'nın hedeflediği noktaya taşıyor. Ancak önümüzdeki maçlarda puan kaybı, ilk sekizdeki yeri tehlikeye atabilir.

Bu nedenle her bir sonraki maç Manchester City için büyük önem taşıyor. Özellikle lig aşamasının sonundaki sıralama, takımın play-off'lara hangi aşamadan katılacağını belirleyecek.

Napoli maçı: Maresca için önemli bir sınav

Manchester City, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Napoli'yi konuk edecek. Karşılaşma 25 Kasım'ı 26 Kasım'a bağlayan gece TSİ 01:00'de başlayacak.

Bu maçtan alınacak sonuç, "City"nin ilk sekizdeki yerini sağlamlaştırması yolunda önemli bir adım olabilir. Maresca'nın öğrencileri hedeflerine yaklaşmak için puan kaybetmemeli.

Şimdi asıl soru şu: Manchester City, Napoli engelini başarıyla aşıp Şampiyonlar Ligi'ndeki en önemli hedefi olan ilk sekizde kalmak için bir adım daha atabilecek mi?