Enzo Maresca neden Aston Villa'nın topsuz oyunundan endişeli?

İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında puan tablosunun zirvesi için mücadele eden iki aday — Aston Villa ve Manchester City takımları karşı karşıya geliyor.

Bu önemli karşılaşma öncesinde «City» teknik direktörü Enzo Maresca basın toplantısında rakip çalıştırıcı Unai Emery'nin kariyerine ve Birmingham ekibinin oyun felsefesine övgüler yağdırdı. Maresca'nın açıklamalarını City Xtra yayınladı.

«Çalıştığı her takımda kendini kanıtladı»: Maresca'dan Emery'ye övgü

Enzo Maresca, İspanyol teknik adamın tecrübesine ve taktiksel yaklaşımına dikkat çekti:

Saygı ve takdir: «Unai Emery'ye büyük saygı duyuyorum. Nerede ve hangi takımda çalışırsa çalışsın, her zaman üst düzey kalitesini mükemmel bir şekilde göstermeyi başardı. Şüphesiz fantastik bir teknik direktör;

Oyun tarzında netlik: Onun yönetiminde çok iyi yapılanmış bir takım var. Bu takımı sahadaki kendine has oyun tarzıyla kolayca tanıyabilirsiniz. Neyi hedefledikleri ve hangi amaç doğrultusunda hareket ettikleri çok net görülüyor».

Aston Villa'nın en tehlikeli yönü ne?

Manchester Cityteknik patronu, rakibin sahadaki en büyük üstünlüğüne dikkat çekerek oyuncularını temkinli olmaya çağırdı:

Topsuz oyun ve yüksek yoğunluk: «Aston Villa özellikle topsuz oyunda çok yüksek tempo, baskı ve yoğunlukla hareket ediyor;

Zorlu sınav: Bu yüzden eminim ki bu mücadelede Manchester Cityyi çok karmaşık ve zorlu bir 90 dakika bekliyor», — dedi İtalyan teknik adam.

Maç ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Premier Lig 8. hafta merkez karşılaşmasının detayları:

Tarih: 24 Ekim, Cumartesi;

Başlama saati: Taşkent saati ile 16:30 'da başlayacak.

İki güçlü taktik deha Enzo Maresca ve Unai Emery arasındaki mücadelenin, İngiltere Premier Ligi'nde bu haftanın en önemli olaylarından biri olması bekleniyor.