Karşı'da kritik galibiyet: Nasaf, Sogdiana'yı yenerek ilk dörde döndü

Özbekistan Süper Ligi'nin 25. haftası kapsamında Karşı şehrinde oynanan merkez maçlardan birinde ev sahibi Nasaf kulübü, Cizzah temsilcisi Sogdiana takımını ağırladı ve kıran kırana geçen mücadeleyi 2:1 skorla kazandı.

Ruzikul Berdiyev'in öğrencileri, ilk yarıda buldukları iki golle öne geçtiler ve maçın son bölümündeki baskıya rağmen kendileri için hayati önem taşıyan 3 puanı hanelerine yazdırdılar.

Erken goller ve Gudushauri'nin ustalığı

Karşılaşma ev sahibinin sert ataklarıyla başladı:

Abdiholiqov'dan hızlı vuruş: Maçın henüz 6. dakikasında tecrübeli golcü Bobir Abdiholiqov savunmayı şaşırtarak skoru açtı (1:0);

İkinci gol: “Ejderler” baskıyı sürdürdü ve 36. dakikada Gürcü lejyoner Paata Gudushauri takımın ikinci golünü rakip ağlara gönderdi (2:0);

Son dakikalarda heyecan: Cizzah ekibi 85. dakikada Sardor Jamolov'un isabetli vuruşuyla farkı bire indirdi (2:1), ancak kalan sürede beraberliği yakalayamadı.

Puan durumundaki değişiklikler

Bu galibiyet, Karşı ekibi için sezon sonunda madalya mücadelesinde kritik bir öneme sahip oldu:

Nasaf'ın yükselişi: Elde edilen başarının ardından takım puanını 41'e yükselterek Süper Lig puan durumunda 4. sıraya yerleşti;

Sogdiana'nın durumu: Mağlubiyet sonrası 29 puanda kalan Cizzah temsilcisi 11. sırada yer alıyor.

Maç raporu:

Süper Lig, 25. Hafta

Nasaf — Sogdiana 2:1