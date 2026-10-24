Karşı'da kritik galibiyet: Nasaf, Sogdiana'yı yenerek ilk dörde döndü
Özbekistan Süper Ligi'nin 25. haftası kapsamında Karşı şehrinde oynanan merkez maçlardan birinde ev sahibi Nasaf kulübü, Cizzah temsilcisi Sogdiana takımını ağırladı ve kıran kırana geçen mücadeleyi 2:1 skorla kazandı.
Ruzikul Berdiyev'in öğrencileri, ilk yarıda buldukları iki golle öne geçtiler ve maçın son bölümündeki baskıya rağmen kendileri için hayati önem taşıyan 3 puanı hanelerine yazdırdılar.
Erken goller ve Gudushauri'nin ustalığı
Karşılaşma ev sahibinin sert ataklarıyla başladı:
Abdiholiqov'dan hızlı vuruş: Maçın henüz 6. dakikasında tecrübeli golcü Bobir Abdiholiqov savunmayı şaşırtarak skoru açtı (1:0);
İkinci gol: “Ejderler” baskıyı sürdürdü ve 36. dakikada Gürcü lejyoner Paata Gudushauri takımın ikinci golünü rakip ağlara gönderdi (2:0);
Son dakikalarda heyecan: Cizzah ekibi 85. dakikada Sardor Jamolov'un isabetli vuruşuyla farkı bire indirdi (2:1), ancak kalan sürede beraberliği yakalayamadı.
Puan durumundaki değişiklikler
Bu galibiyet, Karşı ekibi için sezon sonunda madalya mücadelesinde kritik bir öneme sahip oldu:
Nasaf'ın yükselişi: Elde edilen başarının ardından takım puanını 41'e yükselterek Süper Lig puan durumunda 4. sıraya yerleşti;
Sogdiana'nın durumu: Mağlubiyet sonrası 29 puanda kalan Cizzah temsilcisi 11. sırada yer alıyor.
Maç raporu:
Süper Lig, 25. Hafta
Nasaf — Sogdiana 2:1
Goller: Abdiholiqov 6, Gudushauri 36 — Jamolov 85.
Nasaf: Ne’matov, Davronov, Komilov, G‘aybullayev, Bahromov (Muhiddinov, 63), Abdiholiqov, Rustamov, Rahmatov, G‘ulomov (Shala, 63), Gudushauri (Abdirahmatov, 80), Eshmurodov.
Sogdiana: Mitrovich, Jo‘raboyev, Qobilov, Jumatov (Jamolov, 72), Asqarov (Boltaboyev, 46), Michin (Zaymovich, 67), Ivanovich, Doriyev, Karimov, Mavlonqulov (O‘rinboyev, 46), Nurmatov (Qahramonov, 46).
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