Karşı'da "ejderhalar" şovu: Nasaf, Bunyodkor kalesine 3 gol gönderdi

·14·Spor
Karşı'da "ejderhalar" şovu: Nasaf, Bunyodkor kalesine 3 gol gönderdi

Özbekistan Süper Ligi 21. hafta kapsamındaki merkezi ve prensip meselesi olan karşılaşmalardan biri Karşı şehrinde gerçekleşti. Yerel "Nasaf" kulübü, kendi taraftarları önünde Taşkent'in köklü ekibi "Bunyodkor"u ağırladı. Turnuva tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefleyen "ejderhalar", maçın ilk dakikalarından itibaren inisiyatifi tamamen ele aldı ve başkent ekibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Ro‘ziqul Berdiyev öğrencileri, taktik disiplin ve kombinasyonlu hücumlar sayesinde her iki yarıda da rakip savunmaya ciddi darbeler indirdi. Peki, Karşı'daki gol şovunda kimler öne çıktı, takımlar sahaya hangi kadrolarla çıktı ve bu önemli başarının puan durumuna etkisi ne oldu? Yazının sonunda ise asıl merak edilen konuya; 31 puana ulaşan Nasaf'ın turnuvadaki yeni konumuna ve zor günler geçiren Bunyodkor'un geleceğine dair tüm detaylara yer vereceğiz.

"Ejderhalar"ın baskısı: Gulamov, Rahmatov ve Muhitdinov'dan gol şöleni

Karşılaşma, ev sahibinin tam saha baskısı ve etkili hücumları altında geçti:

  • Abbos Gulamov'dan erken gol: 14. dakikada Nasaf'ın hızlı gelişen atağı başarıyla sonuçlandı ve Abbos Gulamov skoru açtı (1-0);

  • Bekjon Rahmatov'dan devre öncesi gol: İlk yarının sonlarına doğru, 37. dakikada Bekjon Rahmatov başkent ekibinin kalesini ikinci kez havalandırarak ev sahibinin üstünlüğünü perçinledi (2-0);

  • Sharof Muhitdinov'dan son nokta: Maçın kaderinin belli olduğu anlarda, 87. dakikada Sharof Muhitdinov şık bir vuruşla skoru belirledi (3-0);

  • Güven veren kale: Milli takım kalecisi Abduvohid Ne’matov ve savunma hattı, maç boyunca kalesini gole kapatmayı başardı.

"Kendi sahamızdaki her maçta taraftarlarımıza güzel bir futbol izletmek zorundaydık. Oyuncularımız görevi mükemmel bir şekilde yerine getirerek önemli bir galibiyet aldı," şeklinde değerlendirildi Nasaf teknik heyeti tarafından.

Takımların ilk 11'leri ve oyuncu değişiklikleri

Teknik direktörler bu kritik karşılaşma için şu oyuncuları sahaya sürdü:

  • Nasaf kadrosu: Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov, Akromjon Komilov, Zafarmurod Abdirahmatov, Bobur Abdixoliqov (G‘olib G‘aybullayev, 66), Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Bekjon Rahmatov (Yashnarbek Berdirahmonov, 45), Abbos G‘ulomov, Paata Gudushauri (Yusuf Otubanjo, 66), Umarbek Eshmurodov;

  • Bunyodkor kadrosu: Abdumavlon Abduljalilov, Sardor Rahmonov, Amir To‘raqulov, Sardor Abdunabiyev, Muhammad Hakimov, Shahzodjon Ne’matjonov, Narimonjon Ahmadjonov, Nosirjon Abdusalomov, Abdurahmon Sulaymonov (Mirkomil Annamatov, 56), Shamsiddin Tursunmahamadov (Faxriddin Muhammadov, 56), Ivan Bukrin.

Puan durumunda kritik değişim

Özbek futbolseverlerin en çok merak ettiği konu, bu maçın ardından Süper Lig puan durumunun nasıl şekillendiğiydi. En önemli sonuç şu ki, kendi evinde aldığı bu farklı galibiyetten sonra Karşı temsilcisi Nasaf, puanını 31'e yükseltti ve ligin 7. sırasında yer alıyor. Bir zamanların hegemon kulübü Taşkent ekibi Bunyodkor için ise zorlu süreç devam ediyor: "Kırlangıçlar" sadece 19 puanla tehlikeli bölgede, 15. sırada kaldı. Nasaf'ın bu güven veren oyunu, takımın sezon sonunda üst sıralar için ciddi bir mücadele vereceğini gösterirken, Bunyodkor'un elit ligde kalabilmek için durumu acilen düzeltmesi gerekiyor.

Sizce Nasaf, sezon sonuna kadar bu galibiyet serisini koruyup ilk üçe girebilir mi? Bir zamanlar Asya devi olarak görülen Bunyodkor'un 15. sırada kalmasının temel sebebi nedir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolundaki bu büyük karşılaşmanın detaylarını sevdiklerinizle ve futbolseverlerle paylaşın!

NasafBunyodkorЎзбекистон СуперлигиҚаршиТошкент3:0 ғалаба
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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