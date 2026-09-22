Özbekistan milli takımı ve Karşı'nın «Nasaf» kulübünün as kalecisi Abduvohid Ne’matov, Dünya Kupası maçlarının ardından taraftarlar ve uzmanlar tarafından kalecilere yönelik yöneltilen sert eleştirilere nihayet tepki gösterdi. Milli takım kampında gazetecilerle bir araya gelen eldiven, kalecilerin boyu ve yaptıkları hatalar hakkındaki eleştirel sorulara, durumu sadece tek bir çizgiye veya kişiye yüklemenin yanlış olduğunu açıkça vurgulayarak cevap verdi.

Portekiz'e karşı oynanan dramatik karşılaşmayı örnek gösteren Ne’matov şunları söyledi: «Genel olarak bakarsanız, sanki takım 4 gol attı da ben 5 gol yiyerek maçı kaybetmişiz gibi konuşuluyor. Tüm takım kaybetti. Eleştiriler her zaman vardı, benden öncekilere de yapıldı, benden sonrakilere de yapılacak. Gerekirse size de yapılacak.»— diyerek soruya sert ve soğukkanlı bir yanıt verdi. Dünya Kupası'ndaki maçlardan sonra kalecilerin boyu ve pozisyon hataları ciddi şekilde tartışılmıştı, ancak Ne’matov başarısızlık için tüm takımın eşit derecede sorumlu olduğunu hatırlattı.

Peki, milli takımımızın kalesi gerçekten boy veya tecrübe konusunda aksıyor mu? Ne’matov'un bu mertçe cevabı eleştirmenleri durdurabilecek mi ve önümüzdeki büyük sınavlarda 1 numaralı eldiven, eleştirmenlerine yeşil sahada cevap verebilecek mi?

«Portekiz maçı, boy faktörü ve takım sorumluluğu»: Ne’matov'un açıklamasının 5 ana noktası

Milli takım kampındaki basın toplantısından en önemli vurgular:

Sorumluluk sadece kalecide değil: Ne’matov, mağlubiyeti sadece kaleci hatası olarak göstermeye karşı çıkarak, galibiyetin de mağlubiyetin de tüm takıma ait olduğunu vurguladı;

Portekiz maçı örneği: Kaleci, çok gol yenilen maçta tüm takımın savunma ve hücumda hata yaptığını, suçu sadece son çizgiye yüklemenin adil olmadığını belirtti;

Boy ve antropometri eleştirisine tepki: Uzmanlarınkalecilerin boyu hakkındaki itirazlarına rağmen, profesyonel yaklaşımın ve çalışmanın daha önemli olduğuna işaret etti;

Eleştiriler — futbolun ayrılmaz bir parçası: «Benden önce de vardı, sonra da olacak» diyen Ne’matov, kamuoyu görüşüne doğal bir süreç olarak baktığını gösterdi;

Geleceğe güven: Kaleci, gerekli derslerin çıkarılacağını ve inşallah gelecekte her şeyin iyiye doğru değişeceğine söz verdi.

Abduvohid Ne’matov'un pozisyonu: Eleştirmenlerin iddiaları ve kalecinin cevabı

Taraftar itirazları ve kalecinin pozisyonunun karşılaştırması:

Gündeme gelen konular Eleştirmenlerin ve uzmanların iddiaları Abduvohid Ne’matov'un cevabı Mağlubiyetlerin ana sebebi Kaleci hataları ve güvensiz oyun Tüm takım oyununun aksaması, suçu tek kişiye atamazsınız Antropometrik gösterge (boy) Uluslararası devler karşısında boy kısa kalıyor Modern futbolda refleks ve taktik önemlidir, boy bir bahane değildir Portekiz ile dramatik maç Çok gol yenilmesi ana suçlama «Takım 4 attı da sanki sadece ben 5 yiyip kaybetmişiz gibi» Eleştirilere psikolojik yaklaşım Baskı altında ezilme riski «Eleştiri her zaman vardı ve olacak, bundan kaçış yok» Gelecek planı ve hedef Kadroda yerin yeniden gözden geçirilmesi talebi Hatalardan doğru dersleri çıkarıp ileriye bakmak

Futbol ekspertizi: Kaleciler neden her zaman ilk hedef oluyor?

Spor analistlerinin ve milli futbol uzmanlarının sonuçları:

Kaleciliğin acımasız kaderi: Forvet 90 dakika boyunca 5 net pozisyonu harcayıp bir gol atarsa kahraman olur; kaleci ise 10 süper kurtarış yapıp bir hata yaparsa tüm mağlubiyetin baş sorumlusu olarak taşlanır;

Antropometri ve modern trendler: Avrupa ve Güney Amerika takımlarında 190 cm'den uzun kalecilerin arttığı doğru, ancak Iker Casillas, David Ospina veya Keylor Navas gibi efsaneler 185 cm civarında boylarıyla dünya elitleri arasına girdiler; bu yüzden sorun sadece boyda değil, savunma hattının rakibe ne kadar şut imkanı bıraktığındadır;

Portekiz seviyesinde pres: Portekiz gibi üst düzey takımlara karşı oynanan maçta savunma hattı baskıyı kaldıramazsa, dünyanın en iyi kalecisi bile üst üste goller yemeye mahkumdur;

Ne’matov'un psikolojik dayanıklılığı: Abduvohid'in gazeteciler karşısında açık ve sert yanıt vermesi, iç karakterinin kırılmadığını, baskılara dayanabilecek bir liderlik ruhuna sahip olduğunu gösteriyor.

Abduvohid Ne’matov'un eleştirilere verdiği açık yanıt, milli takımımızdaki sorunların yüzeysel bahanelerle değil, takım birliğiyle çözülmesi gerektiğini hatırlattı.

Sizce Dünya Kupası ve büyük uluslararası maçlarda takımımızın gol yemesindeki suç kalecilerde mi yoksa savunma hattının dağınıklığında mı? Abduvohid Ne’matov'un milli takımımızın 1 numaralı eldiveni olarak kalacağına inanıyor musunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolu hakkındaki bu güncel analizi tüm taraftarlara ulaştırın!