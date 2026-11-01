Ruziqul Berdiyev, Surxon beraberliği sonrası yorgunluk ve eleştirilere sert yanıt verdi
Özbekistan Süper Ligi kapsamında deplasmanda Surxon'a konuk olan Karşı ekibi Nasaf kulübü, çekişmeli geçen mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından Karşı ekibinin teknik direktörü Ruziqul Berdiyev basın toplantısına katılarak maçın düşük tempolu geçmesine neden olan faktörler, gol pozisyonlarını değerlendirememe sorunu, yoğun takvimin getirdiği yorgunluk ve uluslararası arenadaki şanssızlıklar hakkındaki sert sorulara açık ve kararlı yanıtlar verdi.
«15. dakikada 2-0 öne geçebilirdik»
Uzman isim, öncelikle saha zemini ve takımın temel eksikliğine değindi:
«Bugün belki saha zemininin de etkisi olmuştur; oyun daha çok ikili mücadelelere sahne oldu ve beklendiği kadar akıcı değildi. Buna rağmen her iki taraf da yeterince net pozisyonlar yakaladı.
Maçın henüz 15. dakikasında 2-0 öne geçebilirdik. Bobur, Pata ve diğer oyuncularımız çok uygun fırsatlar yakaladı. Ancak bugün itibarıyla pozisyonları soğukkanlılıkla bitirememek bizim için bir baş ağrısı ve temel sorunlarımızdan biri haline geliyor. Kontrataklara çıkışlarda da biraz aksadık.»
Savunmadaki sorunlar ve yoğun takvimin etkisi
İki gün arayla oynanan maçların oyuncuların fiziksel durumuna ciddi zarar verdiğini vurgulayan Berdiyev, rakibin son dakikalardaki baskısını yorgunlukla açıkladı:
Üçüncü gün sahaya çıkmak: «Biz sadece iki günlük aranın ardından tekrar sahaya çıktık. Yorgunluk nedeniyle bazı durumlarda rakibin hızlı ataklarına yetişemiyoruz.»
Savunmaya dönüşte kopukluk: Hücuma çok fazla güç harcayan oyuncular, yorgunluk nedeniyle zamanında geri dönemedi ve bu durum Surxon'a maçın sonunda tehlikeli pozisyonlar yaratma imkanı verdi.
Kuveyt kulübü ile kıyaslama: Şartlar ve imkanlar farkı
Jeliciç'in «üç günlük takvim ve toparlanma» hakkındaki görüşüne yanıt veren teknik adam, Özbekistan şartlarında geniş bir kadro olmadan ve uzun deplasmanlarla bunu başarmanın son derece zor olduğunu açıkladı:
«Bu Jeliciç'in kişisel görüşü. Bizim iklim şartlarımızda ve mevcut durumda bu sürece uyum sağlamak çok zor. Özellikle yurt dışı deplasmanları söz konusu olduğunda.
Örneğin, AFC Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibimiz Kuveyt takımını ele alalım. Karşı'ya dört gün önce özel uçakla geldiler, maçtan hemen sonra geri döndüler ve bugün kendi iç liglerindeki maçlarını erteleyerek dinleniyorlar. Biz ise Kuveyt'e uzun bir yol kat etmek zorundayız ve aynı zamanda iç ligde aralıksız oynuyoruz. Tek bir ana kadroyla bu tempoya dayanmak çok ağır.»
«“Nasaf” zarar veriyor diyenler büyük yanılıyor»: AFC Şampiyonlar Ligi eleştirilerine yanıt
Son yıllarda takımın uluslararası arenadaki sonuçlarının Özbek futboluna zarar verdiği yönündeki eleştirel soruya Ruziqul Berdiyev sert bir şekilde karşı çıktı:
Sıralama ve imkanlar: «Bu birinin kişisel ve tamamen yanlış görüşü olabilir. Nasaf, Özbek futboluna büyük katkı sağlamaya devam ediyor. Takımımızın uluslararası arenadaki yüksek başarıları, diğer Özbek kulüplerine de AFC Şampiyonlar Ligi'ne katılım kotaları kazandırmıştır.»
Uluslararası arenanın zorluğu: «Mevcut durum tüm Özbek kulüpleri için zor geçiyor, bu sadece Nasaf ile ilgili değil. Suçu sadece bize atmak haksızlıktır. Nasaf, Özbek futboluna çok büyük destek vermiştir ve vermeye de devam edecektir.»
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