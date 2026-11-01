Ruziqul Berdiyev, Surxon beraberliği sonrası yorgunluk ve eleştirilere sert yanıt verdi

Özbekistan Süper Ligi kapsamında deplasmanda Surxon'a konuk olan Karşı ekibi Nasaf kulübü, çekişmeli geçen mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından Karşı ekibinin teknik direktörü Ruziqul Berdiyev basın toplantısına katılarak maçın düşük tempolu geçmesine neden olan faktörler, gol pozisyonlarını değerlendirememe sorunu, yoğun takvimin getirdiği yorgunluk ve uluslararası arenadaki şanssızlıklar hakkındaki sert sorulara açık ve kararlı yanıtlar verdi.

Uzman isim, öncelikle saha zemini ve takımın temel eksikliğine değindi:

«Bugün belki saha zemininin de etkisi olmuştur; oyun daha çok ikili mücadelelere sahne oldu ve beklendiği kadar akıcı değildi. Buna rağmen her iki taraf da yeterince net pozisyonlar yakaladı.

Maçın henüz 15. dakikasında 2-0 öne geçebilirdik. Bobur, Pata ve diğer oyuncularımız çok uygun fırsatlar yakaladı. Ancak bugün itibarıyla pozisyonları soğukkanlılıkla bitirememek bizim için bir baş ağrısı ve temel sorunlarımızdan biri haline geliyor. Kontrataklara çıkışlarda da biraz aksadık.»