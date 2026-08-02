Doriyev'den şov: Sogdiana, Guzar'da Mash'al'ı mağlup etti

Süper Lig'in 15. haftasında Sogdiana, deplasmanda Mash'al'ı 3-1 mağlup ederek puan durumundaki zor durumunu biraz olsun düzeltti. Maçın mutlak kahramanı Ljupcho Doriyev oldu; Kuzey Makedonyalı futbolcu üç golün hepsini kaydetti.

Doriyev'in hat-triki Cizzak temsilcisine kritik üç puan getirirken, golcü oyuncu gol krallığı yarışındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Doriyev'in skoru açması için beş dakika yeterli oldu

Guzar'daki mücadele konuk ekip için çok şanslı başladı. Ljupcho Doriyev henüz 5. dakikada Mash'al ağlarını sarsarak Sogdiana'yı öne geçirdi: 0-1.

Erken gelen gol, Cizzak temsilcisinin maçı kendi planı doğrultusunda sürdürmesini sağladı. Ev sahibi ekip dengeyi kurmaya çalışsa da ilk yarıda başka gol olmadı.

Devre arasından sonra Doriyev yeniden sahneye çıktı.

Penaltının ardından Mash'al'ın işi daha da zorlaştı

48. dakikada Sogdiana penaltı kazandı. Topun başına geçen Doriyev bu fırsatı değerlendirerek skoru 0-2'ye getirdi.

Bundan 12 dakika sonra Kuzey Makedonyalı futbolcu üçüncü golünü de attı. 60. dakikadaki vuruşun ardından tabelada 0-3 yazıyordu ve maçın kaderi pratikte çizilmiş oldu.

Doriyev, hafta öncesinde Süper Lig'de 8 golle gol krallığı yarışında zirvedeydi. Mash'al karşısındaki hat-trikin ardından sezon toplamındaki gol sayısı 11'e ulaştı.

Doriyev, Sogdiana'nın Guzar'da attığı her golün bizzat sahibi oldu.

Mash'al sadece son dakikalarda karşılık verebildi

Ev sahibi ekip ağır bir yenilgiden kurtulamadı ancak maçın son anlarında teselli golünü bulmayı başardı.

Oyuna sonradan giren Azizbek Choriyev 90+2. dakikada farkı indirdi. Ancak bu gol maçın sonucunu değiştirmedi: 1-3.

Mash'al henüz ilk dakikalarda zorunlu bir oyuncu değişikliği yapmıştı: Farruh İbrahimov'un yerine 12. dakikada Aziz Choriyev oyuna dahil oldu. Maçın sonundaki takımının tek golünü de o kaydetti.

Maçtaki goller

Dakika Gol sahibi Skor 5 Ljupcho Doriyev 0:1 48 Ljupcho Doriyev, penaltı 0:2 60 Ljupcho Doriyev 0:3 90+2 Azizbek Choriyev 1:3

Sogdiana'dan tehlikeli bölgede kritik adım

Bu galibiyetle Ulugbek Bakayev'in takımı puanını 15'e yükselterek ligde 13. sıraya tırmandı.

Cizzak ekibi için bu üç puan özellikle önem taşıyordu. Takım önceki iki haftada Neftchi ve Lokomotiv'e mağlup olmuştu, bu nedenle Guzar'da yaşanacak olası bir puan kaybı durumu daha da kötüleştirebilirdi. Takvim verilerinde de Sogdiana'nın Xorazm galibiyeti sonrasında iki maç kaybettiği belirtiliyor.

Mash'al ise 4 puanla son sırada kaldı. Mubarek ekibi için sezonun kalan kısmında her puan hayati önem taşıyor.

Doriyev, Sogdiana'nın ana taşıyıcısı haline geldi

Guzar'daki karşılaşma bir gerçeği daha gözler önüne serdi: Sogdiana'nın hücumdaki en büyük kozu Ljupcho Doriyev.

O sadece maçın sonucunu tek başına tayin etmekle kalmadı, aynı zamanda gol krallığı yarışında rakipleriyle arasındaki farkı açma fırsatı yakaladı. Cizzaklılar sezonun ilk yarısında istikrar yakalayamamış olsa da Doriyev'in golleri takımı tehlikeli durumdan çekip çıkarıyor.

Kadro

Mash'al: Vladislav Rusanov, Boburjon Askarov, Farruh İbrahimov, Tohirbek Toxtasinov, Drago Bumbar, Ergash İsmailov, Zafarbek Akramov, Sherzod Fayziyev, İbrahim Ganixonov, Sardor Abduraimov, Humoyun Murtozayev.

Sogdiana: Milan Mitrovich, Islomjon Qobilov, Zoir Juraboyev, Behruz Jumatov, Filip Ivanovich, Petar Michin, Javohir Qahramonov, Ollabergan Karimov, Jamshid Boltaboyev, Zabihillo O‘rinboyev, Ljupcho Doriyev.

Hat-trikten daha önemli sonuç

Doriyev'in üç golü maçın ana olayıydı. Ancak Sogdiana için en önemli sonuç, alt sıralardaki rakibine karşı baskıyla başa çıkıp gerekli üç puanı hanesine yazdırması oldu.

Şimdi asıl soru şu: Doriyev'in golcü formu takımı tehlikeli bölgeden tamamen çıkarabilecek mi?

Sizce Ljupcho Doriyev sezon sonunda Süper Lig gol kralı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi futbolseverlerle Telegram veya diğer sosyal ağlarda por paylaşın!