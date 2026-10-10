Nasaf, son saniyelerde Dinamo'yu mağlup ederek ilk dörde döndü

·1·Spor
Nasaf, son saniyelerde Dinamo'yu mağlup ederek ilk dörde döndü

Özbekistan Süper Ligi'nin 23. haftasında Karşı şehrinde oynanan Nasaf ile Semerkant temsilcisi Dinamo arasındaki karşılaşma, ulusal ligin bu sezonki en gerilimli ve dramatik maçlarından birine sahne oldu. Maçın kaderi, hakemin uzatma dakikalarında belli olurken ev sahibi ekip 2-1'lik geri dönüş galibiyetini resmileştirdi.

Ruzikul Berdiyev'in öğrencileri, bu kritik üç puanla puan durumundaki yerini ciddi şekilde sağlamlaştırdı.

Son 15 dakikadaki gol yağmuru

Maçın büyük bölümü çekişmeli geçse de tüm goller ve beklenmedik kırılmalar oyunun sonuna sığdı:

  • Açılış golü (80. dakika): Nasaf forveti Adenis Shala rakip fileleri havalandırarak Karşı ekibini öne geçirdi;

  • Semerkant ekibinden hızlı yanıt (83. dakika): Yenen golden sonra hücuma kalkan Dinamo'da oyuna sonradan giren Oybek Urmonjonov üç dakika sonra skoru dengeledi — 1-1;

  • 90+6. dakikada gelen galibiyet golü: Hakemin uzatma dakikalarında ceza sahası içinde oluşan karambolü iyi değerlendiren savunma oyuncusu Alibek Davronov Ejderhalar'a değerli galibiyeti getiren golü kaydetti — 2-1.

Puan durumunda hareketlilik: Ejderhalar 4. sırada

Karşı'daki zorlu mücadelenin sonuçları, takımların sezon hedeflerini doğrudan etkiledi:

  • Nasaf 4. sıraya yükseldi: Bu galibiyetin ardından Ejderhalar puanını 37'ye yükselterek lig tablosunda 4. sıraya yerleşti;

  • Dinamo 9. sırada kaldı: Karşı'da puan almaya çok yaklaşan Semerkant ekibi, 30 puanla 9. sırada yer alıyor.

Maç raporu ve kadrolar

Süper Lig. 23. Hafta

Nasaf — Dinamo 2-1

Goller: Adenis Shala (80), Alibek Davronov (90+6) — Oybek Urmonjonov (83).

  • Nasaf: Abduvohid Nematov, Akramjon Komilov (Alibek Davronov, 61), Golib Gaybullayev, Sardor Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov (Murod Rahmatov, 61), Bobir Abdiholiqov (Yusuf Otubanjo, 61), Sharof Muhitdinov (Dilshod Murtazayev, 71), Oybek Rustamov, Abbos Gulomov (Paata Gudushauri, 83), Umar Eshmurodov.

  • Dinamo: Edem Nemanov, Artyom Radayev, Mihail Shtefan, Aziz Amonov (Oybek Urmonjonov, 62), Anvar Hojimirzayev (Jahongirbek Abdusalomov, 88), Amadu Dumbuya (Abdugafur Haydarov, 88), Salim Mustafoyev, Jaloliddin Jumaboyev, Akbar Hudoyberdiyev (Rasul Yoldoshev, 63), Haris Haydarevich (Tigran Avanesyan, 63), Firdavs Abdurahmonov.

Karşı'da elde edilen bu zorlu ve karakterli galibiyet, Nasaf'ın ligin final bölümünde şampiyonluk ve madalya mücadelesi verme konusundaki kararlılığını bir kez daha kanıtladı.

NasafDinamoÖzbekistan Süper LigiKarşıFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Karşı'da "ejderhalar" şovu: Nasaf, Bunyodkor kalesine 3 gol gönderdiKarşı'da "ejderhalar" şovu: Nasaf, Bunyodkor kalesine 3 gol gönderdi9 Eylül 22:11Abduvohid Ne’matov Dünya Kupası sonrası gelen sert eleştirilere nasıl yanıt verdi?Abduvohid Ne’matov Dünya Kupası sonrası gelen sert eleştirilere nasıl yanıt verdi?22 Eylül 21:58Temur Kapadze dünkü 3:2'lik galibiyet ve şampiyonluk yarışı hakkında açık konuştuTemur Kapadze dünkü 3:2'lik galibiyet ve şampiyonluk yarışı hakkında açık konuştu18 Eylül 05:53«4:1'lik skoru beklemiyorduk»: Ro‘ziqul Berdiyev, Andican'daki galibiyetin sırlarını açıkladı«4:1'lik skoru beklemiyorduk»: Ro‘ziqul Berdiyev, Andican'daki galibiyetin sırlarını açıkladı20 Eylül 23:29Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor yenilgisinin nedenlerini açıkladı...Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor yenilgisinin nedenlerini açıkladı...22 Ağustos 06:49«Navbahor» 10 kişiyle «Nasaf»ı mağlup etti: G‘aybullayev kendi kalesine gol attı!«Navbahor» 10 kişiyle «Nasaf»ı mağlup etti: G‘aybullayev kendi kalesine gol attı!21 Ağustos 21:09
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?