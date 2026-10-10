Nasaf, son saniyelerde Dinamo'yu mağlup ederek ilk dörde döndü

Özbekistan Süper Ligi'nin 23. haftasında Karşı şehrinde oynanan Nasaf ile Semerkant temsilcisi Dinamo arasındaki karşılaşma, ulusal ligin bu sezonki en gerilimli ve dramatik maçlarından birine sahne oldu. Maçın kaderi, hakemin uzatma dakikalarında belli olurken ev sahibi ekip 2-1'lik geri dönüş galibiyetini resmileştirdi.

Ruzikul Berdiyev'in öğrencileri, bu kritik üç puanla puan durumundaki yerini ciddi şekilde sağlamlaştırdı.

Son 15 dakikadaki gol yağmuru

Maçın büyük bölümü çekişmeli geçse de tüm goller ve beklenmedik kırılmalar oyunun sonuna sığdı:

Açılış golü (80. dakika): Nasaf forveti Adenis Shala rakip fileleri havalandırarak Karşı ekibini öne geçirdi;

Semerkant ekibinden hızlı yanıt (83. dakika): Yenen golden sonra hücuma kalkan Dinamo'da oyuna sonradan giren Oybek Urmonjonov üç dakika sonra skoru dengeledi — 1-1;

90+6. dakikada gelen galibiyet golü: Hakemin uzatma dakikalarında ceza sahası içinde oluşan karambolü iyi değerlendiren savunma oyuncusu Alibek Davronov Ejderhalar'a değerli galibiyeti getiren golü kaydetti — 2-1.

Puan durumunda hareketlilik: Ejderhalar 4. sırada

Karşı'daki zorlu mücadelenin sonuçları, takımların sezon hedeflerini doğrudan etkiledi:

Nasaf 4. sıraya yükseldi: Bu galibiyetin ardından Ejderhalar puanını 37'ye yükselterek lig tablosunda 4. sıraya yerleşti;

Dinamo 9. sırada kaldı: Karşı'da puan almaya çok yaklaşan Semerkant ekibi, 30 puanla 9. sırada yer alıyor.

Maç raporu ve kadrolar

Süper Lig. 23. Hafta

Nasaf — Dinamo 2-1

Goller: Adenis Shala (80), Alibek Davronov (90+6) — Oybek Urmonjonov (83).

Nasaf: Abduvohid Nematov, Akramjon Komilov (Alibek Davronov, 61), Golib Gaybullayev, Sardor Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov (Murod Rahmatov, 61), Bobir Abdiholiqov (Yusuf Otubanjo, 61), Sharof Muhitdinov (Dilshod Murtazayev, 71), Oybek Rustamov, Abbos Gulomov (Paata Gudushauri, 83), Umar Eshmurodov.

Dinamo: Edem Nemanov, Artyom Radayev, Mihail Shtefan, Aziz Amonov (Oybek Urmonjonov, 62), Anvar Hojimirzayev (Jahongirbek Abdusalomov, 88), Amadu Dumbuya (Abdugafur Haydarov, 88), Salim Mustafoyev, Jaloliddin Jumaboyev, Akbar Hudoyberdiyev (Rasul Yoldoshev, 63), Haris Haydarevich (Tigran Avanesyan, 63), Firdavs Abdurahmonov.

Karşı'da elde edilen bu zorlu ve karakterli galibiyet, Nasaf'ın ligin final bölümünde şampiyonluk ve madalya mücadelesi verme konusundaki kararlılığını bir kez daha kanıtladı.