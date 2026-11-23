Taşkent kulübü, Cidde'deki mücadelede rakip kaleye tam olarak bu oyuncularla gol yolları arayacak. Kadroda deneyimli isimlerin yanı sıra takımın hücum oyununda kilit rol oynayan oyuncular da yer alıyor.

Teknik direktör, yaklaşan maç için şu futbolculara güven duydu:

Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Paxtakor, Cidde'de Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihod kulübüne karşı sahaya çıkıyor. Taşkent ekibi için büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri açıklandı.

Elit ACL 3. Hafta: Özbek kulüplerinin bugünkü maçları ne zaman ve nerede?

Ayrıca okuyun · 26 Ekim Elit ACL 3. Hafta: Özbek kulüplerinin bugünkü maçları ne zaman ve nerede?

Al Ittihod da sahaya güçlü bir kadroyla çıkıyor

Suudi Arabistantemsilcisi Al Ittihod kulübü de maça as kadrosuyla başlıyor.

Al Ittihod: Rajkovic, Danilo, Saad Musa, Muxtor Ali, Aouar, Shanqiti, Sahafi, Faris Abdi, Lopi, Bergwijn, Ilenikhena.

Ev sahibi ekip kendi sahasında galibiyet hedefliyor. Bu nedenle Paxtakor'u Cidde'de zorlu bir sınav bekliyor.

Maç ne zaman başlayacak?

Elit Asya Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesi olan Al Ittihod — Paxtakor maçı bugün Taşkent saatiyle 23:15 'te başlayacak.

Elit ASL. 5. Hafta

Takımlar Başlama saati Al Ittihod — Paxtakor 23:15

Paxtakor için bu maç sadece puan değil, aynı zamanda Asya'nın güçlü kulüplerinden birine karşı kendi potansiyelini göstermek açısından da önemli. Şimdi tüm dikkatler sahadaki mücadeleye çevrildi.