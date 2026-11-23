Paxtakor, Al Ittihod karşısında nasıl bir kadroyla oynayacak? İlk 11 belli oldu
Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Paxtakor, Cidde'de Suudi Arabistantemsilcisi Al Ittihod kulübüne karşı sahaya çıkıyor. Taşkent ekibi için büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'leri açıklandı.
Paxtakor'un ilk 11'inde kimler var?
Teknik direktör, yaklaşan maç için şu futbolculara güven duydu:
Paxtakor: Vladimir Nazarov, Karimov, Dilshodbekov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zayid Tahsin, Sherzod Nasrullayev, Abdurauf Bo‘riyev, Akmal Mozgovoy, Flamarion, Oybek Bozorov, Dostonbek Hamdamov.
Taşkent kulübü, Cidde'deki mücadelede rakip kaleye tam olarak bu oyuncularla gol yolları arayacak. Kadroda deneyimli isimlerin yanı sıra takımın hücum oyununda kilit rol oynayan oyuncular da yer alıyor.
Al Ittihod da sahaya güçlü bir kadroyla çıkıyor
Suudi Arabistantemsilcisi Al Ittihod kulübü de maça as kadrosuyla başlıyor.
Al Ittihod: Rajkovic, Danilo, Saad Musa, Muxtor Ali, Aouar, Shanqiti, Sahafi, Faris Abdi, Lopi, Bergwijn, Ilenikhena.
Ev sahibi ekip kendi sahasında galibiyet hedefliyor. Bu nedenle Paxtakor'u Cidde'de zorlu bir sınav bekliyor.
Maç ne zaman başlayacak?
Elit Asya Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesi olan Al Ittihod — Paxtakor maçı bugün Taşkent saatiyle 23:15 'te başlayacak.
Elit ASL. 5. Hafta
Takımlar
Başlama saati
Al Ittihod — Paxtakor
23:15
Paxtakor için bu maç sadece puan değil, aynı zamanda Asya'nın güçlü kulüplerinden birine karşı kendi potansiyelini göstermek açısından da önemli. Şimdi tüm dikkatler sahadaki mücadeleye çevrildi.
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