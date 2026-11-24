Pakhtakor'un durumu kritik: Al Ittihad'a mağlup oldu
Pakhtakor, AFC Şampiyonlar Ligi Elit 5. hafta maçında Suudi Arabistan'ınAl Ittihad kulübüne karşı mücadele etti. Cidde'deki karşılaşmada ev sahibi ekip rakip fileleri iki kez havalandırarak önemli bir galibiyet elde etti. Taşkent ekibi ise puan durumundaki konumunu iyileştiremedi.
Asya'nın en prestijli kulüp turnuvasında mücadele eden Pakhtakor için Al Ittihad maçı önemli sınavlardan biriydi. Ancak kendi sahasında oynayan Suudi ekip, maça aktif başlayarak ilk dakikalardan itibaren üstünlüğü ele aldı.
Sonuç olarak Pakhtakor, Cidde'den puansız döndü. Ev sahibi ekip ise iki golle galibiyeti garantiledi.
Al Ittihad hızlı bir golle skoru açtı
Karşılaşmanın 7. dakikasında Shanqiti, Al Ittihad'ı öne geçirdi. Bu gol, ev sahibinin oyundaki inisiyatifi pekiştirmesini sağladı.
İkinci yarıda da Pakhtakor için durum kolaylaşmadı. 47. dakikada Ilenihena ikinci golü atarak Suudi ekibinin üstünlüğünü daha da artırdı.
Kalan sürede skor değişmedi ve Al Ittihad maçı 2-0 kazandı.
Pakhtakor'unturnuva tablosundaki durumu zorlaştı
Bu sonucun ardından Al Ittihad puanını 7'ye çıkararak turnuva tablosunda 8. sıraya yükseldi.
Pakhtakor ise 5 maç sonunda 2 puanla 15. sırada kalmaya devam ediyor. Bu sonuç, Taşkent kulübünün bir üst tura çıkma şansını daha da zora soktu.
Artık Pakhtakor'un kalan maçlarda puan kaybetme lüksü kalmadı. Takımın turnuvadaki durumunu değiştirmesi için sadece galibiyet alması değil, aynı zamanda rakiplerinin sonuçlarına da odaklanması gerekiyor.
Maçın tam sonucu ve kadrolar
AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 5. Hafta
Al Ittihad - Pakhtakor 2:0
Goller:
7. dakika — Shanqiti
47. dakika — Ilenihena
Al Ittihad: Rajkovic, Danilo, Saad Musa, Mukhtar Ali, Aouar (Wijnaldum, 73), Shanqiti (Al Julaydan, 80), Sahafi (Al Ghamdi, 80), Faris Abdi, Lopi, Bergwijn (Shehri, 84), Ilenihena.
Pakhtakor: Vladimir Nazarov, Karimov, Dilshodbekov (Chinedu, 31), Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullayev (Ermanov, 73), Abdurauf Buriev, Akmal Mozgovoy (Saydaliev, 73), Flamarion, Oybek Bozorov (Ibrohimov, 73), Dostonbek Hamdamov (Saitov, 73).
Pakhtakor için Cidde'deki mağlubiyet turnuvadaki durumu daha da zorlaştırdı. Şimdi Taşkent kulübü kalan fırsatları iyi değerlendirerek taraftarlarının güvenini sonuçlarla geri kazanmalı.
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