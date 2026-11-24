Pakhtakor, AFC Şampiyonlar Ligi Elit 5. hafta maçında Suudi Arabistan'ınAl Ittihad kulübüne karşı mücadele etti. Cidde'deki karşılaşmada ev sahibi ekip rakip fileleri iki kez havalandırarak önemli bir galibiyet elde etti. Taşkent ekibi ise puan durumundaki konumunu iyileştiremedi.

Asya'nın en prestijli kulüp turnuvasında mücadele eden Pakhtakor için Al Ittihad maçı önemli sınavlardan biriydi. Ancak kendi sahasında oynayan Suudi ekip, maça aktif başlayarak ilk dakikalardan itibaren üstünlüğü ele aldı.

Sonuç olarak Pakhtakor, Cidde'den puansız döndü. Ev sahibi ekip ise iki golle galibiyeti garantiledi.

Al Ittihad hızlı bir golle skoru açtı

Karşılaşmanın 7. dakikasında Shanqiti, Al Ittihad'ı öne geçirdi. Bu gol, ev sahibinin oyundaki inisiyatifi pekiştirmesini sağladı.

İkinci yarıda da Pakhtakor için durum kolaylaşmadı. 47. dakikada Ilenihena ikinci golü atarak Suudi ekibinin üstünlüğünü daha da artırdı.

Kalan sürede skor değişmedi ve Al Ittihad maçı 2-0 kazandı.