Sankt-Peterburg'da Mobil İnternette Kitlesel Kesintiler Yaşanıyor

·99·Teknoloji
Sankt-Peterburg'da Mobil İnternette Kitlesel Kesintiler Yaşanıyor

3 Haziran'da Sankt-Peterburg ve Leningrad Oblastı'nda mobil internet hizmetlerinde ciddi kesintiler kaydediliyor. Kullanıcılar çevrimiçi servislere erişimde kitlesel sorunlar yaşadıklarını bildirirken, detector404 izleme sistemi bölgedeki şikayetlerde keskin bir artış olduğunu doğruladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Arızalar gün boyunca gözlemlenmekte olup hem mobil ağları hem de belirli dijital platformları etkilemektedir. En çok şikayet alan servisler arasında VDSina (yaklaşık %30) ve Дядя Ваня VPN (%27) lider konumdadır. Ayrıca Т-Мобайл, Т-Банк ve Скайнет kullanıcıları da bağlantı kalitesinden memnun değildir.

Sorunların genel yapısında «tam kesinti» vakaları %76 oranındadır. Ayrıca mobil uygulamaların (%16), web sitelerinin (%5) ve bazı özel servislerin (%2) çalışmadığı kaydedilmiştir. Şehrin ve oblastın bazı bölgelerinde siteler yüklenememekte, mesajlaşma uygulamaları, navigasyon servisleri ve çevrimiçi haritalar çalışmamaktadır.

Arızalar kararsız bir nitelik taşımaktadır: bazı abonelerde bağlantı zaman zaman düzelmekte, ardından tekrar kesilmektedir. Belirtmek gerekir ki, 2026 yılında Rusya'da güvenlik önlemleri kapsamında mobil internet zaman zaman kararsız çalışabilir, ancak kablolu internet normal düzende hizmet vermeye devam etmektedir.

İnternetRusyaTeknolojiKesintiMobil Bağlantı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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