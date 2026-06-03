Xiaomi Watch S5 satışa çıktı: AMOLED ekran ve 21 gün pil ömrü

·78·Teknoloji
Xiaomi Watch S5 satışa çıktı: AMOLED ekran ve 21 gün pil ömrü

Rusya pazarında Xiaomi'nin yeni akıllı saati Xiaomi Watch S5 satışa sunuldu. Bu haberi büyük beyaz eşya ve elektronik distribütörü diHouse'un basın servisi duyurdu. Yeni model, 2500 nit parlaklığa sahip 1,48 inç AMOLED ekranla donatılmış olup, çerçeveleri önceki nesillere göre %40 daha ince. Ixbt.com'un haberine göre.

Saat kasası paslanmaz çelikten üretilmiş olup, seramik ve karbon çerçeve seçenekleri de mevcuttur. Cihazın kayışsız ağırlığı 46 gramdır. Xiaomi Watch S5, yeni HyperOS 3 işletim sistemi üzerinde çalışır ve Xiaomi Smart Hub özelliğini destekler. Bu sayede saat, akıllı ev ekosistemine entegre edilebilir ve akıllı telefonla mükemmel senkronizasyon sağlar.

Cihazın en önemli avantajlarından biri pil ömrüdür. 815 mAh kapasiteli batarya sayesinde saat, tek şarjla 21 güne kadar çalışabilir. Ayrıca cihaz, çift bantlı GNSS sistemi, 160'tan fazla spor modu ve gelişmiş sağlık izleme özelliklerine sahiptir. Yeni sensörler (4 LED + 4 PD) sayesinde nabız ölçüm doğruluğu %98,4'e ulaşmıştır.

İlginç bir özellik olarak, saatte destekleyici hareketleri tanıyan ve bunları nabız ile yakılan kalori verilerine dönüştüren özel bir «taraftar modu» bulunur. Cihaz ayrıca kalp atış hızı değişkenliğini (HRV) izler ve uyku kalitesi hakkında haftalık ve aylık raporlar sunar.

XiaomiWatch S5Akıllı SaatHyperOSTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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