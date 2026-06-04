Dört adet 50 MP kamera ve 6500 mA·sa pil: Motorola Edge 70 Pro+ tanıtıldı

Motorola, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Edge 70 Pro+'yı resmi olarak tanıttı. Bu cihaz, Edge 70 Pro modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olup periskop kamera modülü, kablosuz şarj teknolojisi ve yenilenmiş donanım platformuyla öne çıkıyor. Ixbt.com'un haberine göre .

Yeni akıllı telefonun temel özelliği, dört adet 50 megapiksel sensörden oluşan kamera sistemidir. Ana modül, optik görüntü sabitleyicili Sony LYTIA 710 sensörüne dayanmaktadır. Periskop modülü ise 3,5 kat optik ve 50 kat hibrit yakınlaştırma (zoom) imkanı sunar. Ayrıca sistem, makro çekim özellikli ultra geniş açılı kamera ve 50 MP ön kamera ile tamamlanmıştır.

Cihaz, MediaTek Dimensity 8500 Extreme yonga setinden güç alıyor ve 6,8 inçlik, 144 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla donatılmıştır. Ekranın maksimum parlaklığı 5200 nit seviyesine ulaşmaktadır. Akıllı telefon, saniyede 60 kare hızında 4K video kaydını ve yapay zeka destekli görüntü işlemeyi destekler.

Otonomi için 6500 mA·sa kapasiteli batarya sorumludur; bu batarya 90 W kablolu, 15 W kablosuz ve ters şarj desteğine sahiptir. Motorola Edge 70 Pro+ kasası IP68/IP69 ve MIL-STD-810H askeri standartlarına göre korunmaktadır. Cihaz, Android 16 işletim sistemi ve Hello UI arayüzü ile çalışmaktadır.