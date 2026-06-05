TeamGroup, uzaktan veri imha özellikli T-Create Expert P35SG SSD'yi tanıttı

·56·Teknoloji
TeamGroup, uzaktan veri imha özellikli T-Create Expert P35SG SSD'yi tanıttı

Computex 2026 fuarında TeamGroup, kablosuz kendi kendini imha etme özelliğine sahip benzersiz T-Create Expert P35SG harici SSD'yi sergiledi. Cihazın en belirgin özelliği, kullanıcının tek bir metin mesajı göndererek tüm verileri tamamen silebilmesidir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu depolama birimi 4G LTE ağına bağlıdır ve bu sayede SSD, Wi-Fi ağına veya bilgisayara bağlı olmasa bile imha komutunu alabilir. Sinyal alındıktan sonra iki aşamalı bir imha süreci başlar: derin düzeyde mantıksal silme (deep-level logical wipe) ve donanımın yüksek voltajla fiziksel olarak tahrip edilmesi. Bu, verilerin kurtarılmasını tamamen imkansız hale getirir.

Uzaktan kontrollü amiral gemisi modelinin yanı sıra, TeamGroup T-Create Expert P35S modelini de tanıttı. Bu modelde kendi kendini imha etme özelliği, cihaz kasasındaki özel fiziksel düğmeye basılarak etkinleştirilir.

TeamGroupSSDT-CreateTeknolojiVeri Güvenliği
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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