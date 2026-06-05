Wildberries, teslimat noktalarında tur satışına başladı

·64·Teknoloji
Wildberries, teslimat noktalarında tur satışına başladı

Wildberries, teslimat noktalarında (Pvz) tur rezervasyonu için pilot bir proje başlattı. Müşteriler artık seyahatleri sadece çevrimiçi olarak değil, aynı zamanda bir uzmanla yüz yüze görüşerek de düzenleyebilecekler. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu konuda Wildberries ve Russ birleşik şirketi (RWB) basın servisi bilgi verdi. Proje kapsamında şirket, WB Travel hizmetinin turizm danışmanlarını doğrudan teslimat noktalarına yerleştirmeyi planlıyor.

WB Travel'ın yöneticisi Taras Demura'ya göre, yeni formattaki hizmet öncelikle Moskova'da test edilecek. Gelecekte bu deneyimin diğer bölgelere de yayılması planlanıyor.

Daha önce şirket, WB Travel markası altında bağımsız seyahat acenteleri açılacağını duyurmuştu. Teslimat noktalarındaki danışman projesi ise bu yönle paralel olarak geliştirilecek.

WildberriesWB TravelTurizmSeyahatRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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