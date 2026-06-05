Startup Battlefield Avustralya'ya Dönüyor: Sidney'de Yeni Fırsatlar

Kasım 2017'de TechCrunch, Startup Battlefield yarışmasını ilk kez Avustralya'ya getirmişti. O dönemde Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen 15 startup, Sidney'deki sahnede yatırımcılar ve jüri karşısında projelerini sunmuştu. Yıllar sonra, bu prestijli etkinlik tekrar bölgeye dönüyor. 19 Ağustos'ta Stripe iş birliğiyle düzenlenen Startup Battlefield, Sidney'deki startup ekosistemine unutulmaz bir gece yaşatacak. Techcrunch.com haberi veriyor.

Seçilen 10 şirket, prestijli yatırımcılar ve dünya basını karşısında fikirlerini savunacak. En iyi üç ekip, Stripe hizmetleri için 10.000 dolara kadar kredi kazanacak. Ana kazanan ise ekim ayında San Francisco'da düzenlenecek TechCrunch Disrupt kapsamındaki Startup Battlefield 200 yarışmasına doğrudan katılım hakkı elde edecek. Bu, dünyanın en prestijli startup sahnesine başvuru ve ek eleme olmadan çıkış yapmak anlamına geliyor.

Önceki etkinliklerin başarısı bu platformun önemini kanıtlıyor. Örneğin, 2017'nin galibi HealthMatch platformu, bu zaferin ardından 25 milyon dolardan fazla yatırım çekti ve şu anda dünya çapında 1 milyondan fazla hastaya hizmet veriyor. İkinci olan FluroSat ise daha sonra Microsoft M12 fonundan yatırım alarak Regrow Agriculture şirketine dönüştü ve toplamda 60 milyon dolardan fazla fon topladı.

Genel olarak, Avustralya'daki Battlefield mezunları toplamda 147 milyon dolardan fazla yatırım çekti. Onları Y Combinator, Blackbird Ventures, Microsoft ve Techstars gibi devler destekliyor. Bu yılki etkinlik, sadece katılımcılar için değil, tüm bölgedeki kurucular ve geliştiriciler için dünya standartlarında işleri sergilemek için harika bir fırsat olacak.