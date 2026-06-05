Startup Battlefield Avustralya'ya Dönüyor: Sidney'de Yeni Fırsatlar

·62·Teknoloji
Startup Battlefield Avustralya'ya Dönüyor: Sidney'de Yeni Fırsatlar

Kasım 2017'de TechCrunch, Startup Battlefield yarışmasını ilk kez Avustralya'ya getirmişti. O dönemde Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen 15 startup, Sidney'deki sahnede yatırımcılar ve jüri karşısında projelerini sunmuştu. Yıllar sonra, bu prestijli etkinlik tekrar bölgeye dönüyor. 19 Ağustos'ta Stripe iş birliğiyle düzenlenen Startup Battlefield, Sidney'deki startup ekosistemine unutulmaz bir gece yaşatacak. Techcrunch.com haberi veriyor.

Seçilen 10 şirket, prestijli yatırımcılar ve dünya basını karşısında fikirlerini savunacak. En iyi üç ekip, Stripe hizmetleri için 10.000 dolara kadar kredi kazanacak. Ana kazanan ise ekim ayında San Francisco'da düzenlenecek TechCrunch Disrupt kapsamındaki Startup Battlefield 200 yarışmasına doğrudan katılım hakkı elde edecek. Bu, dünyanın en prestijli startup sahnesine başvuru ve ek eleme olmadan çıkış yapmak anlamına geliyor.

Önceki etkinliklerin başarısı bu platformun önemini kanıtlıyor. Örneğin, 2017'nin galibi HealthMatch platformu, bu zaferin ardından 25 milyon dolardan fazla yatırım çekti ve şu anda dünya çapında 1 milyondan fazla hastaya hizmet veriyor. İkinci olan FluroSat ise daha sonra Microsoft M12 fonundan yatırım alarak Regrow Agriculture şirketine dönüştü ve toplamda 60 milyon dolardan fazla fon topladı.

Genel olarak, Avustralya'daki Battlefield mezunları toplamda 147 milyon dolardan fazla yatırım çekti. Onları Y Combinator, Blackbird Ventures, Microsoft ve Techstars gibi devler destekliyor. Bu yılki etkinlik, sadece katılımcılar için değil, tüm bölgedeki kurucular ve geliştiriciler için dünya standartlarında işleri sergilemek için harika bir fırsat olacak.

TechCrunchStartup BattlefieldStripeAvustralyaGirişim
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

ChatGPT, Rusya'da popülerlikte Claude ve Gemini'yi geride bıraktıBugün, 05:00Helion, termonükleer enerji için 465 milyon dolar yatırım aldıBugün, 04:29Dzen platforması Cortex yapay zeka mimarisine geçiyorBugün, 02:51Founders Fund, teknoloji dünyasının yıldızlarının katılımıyla bir şov başlattıBugün, 00:29
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak