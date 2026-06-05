Filtr: iPhone ve Mac uygulamalarındaki reklamları tamamen engelleyen yeni araç

Reklam engelleyici araçları kullanmak yalnızca kolaylık için değil, güvenlik için de önemlidir. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bile çevrimiçi tehditlerden korunmak için bunları tavsiye eder. Ancak, birçok geleneksel engelleyici yalnızca tarayıcı içinde çalışır ve mobil uygulamalardaki izleme reklamlarına karşı güçsüz kalır. iOS 26 ve macOS 26'daki yeni özellikler sayesinde, artık iPhone, iPad ve Mac cihazlarındaki tüm uygulamalarda reklamları engelleyen Filtr aracı tanıtıldı. Techcrunch.com haber veriyor.

Filtr, popüler reklam engelleyici Wipr'in yaratıcısı Kaylee Serena Calderolla tarafından geliştirilen yeni bir projedir. Wipr yalnızca Safari tarayıcısında reklamların yüklenmesini önlerken, Filtr sistem düzeyinde çalışır. Bu, yalnızca tarayıcıda değil, kullandığınız neredeyse tüm üçüncü taraf uygulamalarda da reklam ve izleme kodlarını engellediği anlamına gelir. Bunun için Apple yazılımındaki yeni URL filters özelliği kullanılır.

Geliştirici, Filtr'in kullanıcıların kişisel verilerini toplamadığını ve bunlara erişim izni istemediğini belirtiyor. Apple'ın URL filter teknolojisi de gizliliği ön plana çıkarır. Bu sistem, cihazda saklanan özel bir engelleme listesine dayalı olarak çalışır ve şüpheli alan adlarına istek gönderildiğinde bunları ağ düzeyinde durdurur. Bu süreç Apple sunucuları üzerinden proxylendiği için, geliştirici kimin hangi siteye girdiğini göremez.

Filtr şu anda bu yeni teknolojiyi kullanan ilk uygulamalardan biridir. Calderolla, Apple belgelerinde yeterli bilgi olmaması nedeniyle bu özelliği uygulamanın oldukça karmaşık olduğunu belirtti. Buna rağmen, sonuç beklentilerin ötesinde oldu: uygulamalar açıldığında normal reklam akışı yerine boş alanlar görünüyor. Şu anda bu hizmet, Wipr uygulaması içinde yıllık 5 dolarlık abonelikle sunuluyor.