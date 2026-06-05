Anthropic IPO Arifesinde: Daniela Amodei Yapay Zekaya Yönelik Şüpheleri Reddetti

·79·Teknoloji
Anthropic IPO Arifesinde: Daniela Amodei Yapay Zekaya Yönelik Şüpheleri Reddetti

Anthropic şirketi büyük IPO sürecine hazırlanırken, ortak kurucusu Daniela Amodei yapay zeka (AI) alanındaki kârlılıkla ilgili şüphelere yanıt verdi. Geçen hafta şirket, 965 milyar dolarlık değerleme üzerinden 65 milyar dolar fon topladığını duyurdu. Yatırımcılar arasındaki talep çok yüksek olduğu için Anthropic, halka arz için gizlice belge sunduğunu açıkladı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Bloomberg Tech konferansında konuşan Amodei, bu kararı sermaye ihtiyacıyla açıkladı. Amodei'ye göre, gelişmiş modellerin eğitimi ve çıkarım (inference) hizmetleri çok büyük maliyetler gerektiriyor. Amodei, sektör liderlerinin zamanla istikrarlı sermaye akışına ihtiyaç duyacağını ve halka açık piyasaların bu ihtiyacı karşılamak için en uygun yer olduğunu düşünüyor.

Anthropic'in büyüme hızı şaşırtıcı düzeyde: Mayıs ayında yıllık gelir 47 milyar doları aştı, oysa 2025 yılının sonunda bu rakam yaklaşık 9 milyar dolardı. Ancak Uber gibi büyük şirketler, AI harcamalarının her zaman beklenen verimi sağlamadığını belirterek bütçeleri kısma ihtimalini değerlendiriyor. Buna rağmen Amodei, iş dünyasının AI'nın potansiyelini henüz tam olarak keşfetmediğine inanıyor.

Amodei ayrıca, Anthropic'in neden OpenAI veya Elon Musk'ın xAI projesi gibi kendi veri merkezlerini inşa etmediğine de değindi. Sözlerine göre şirket, fazla hesaplama gücü satın alıp kaynakları israf etmek yerine, talebin arzı biraz aşmasını tercih ediyor. Yakın zamanda Anthropic'in hesaplama gücü için xAI ile aylık 1,25 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

AnthropicYapay ZekaIPODaniela AmodeiTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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