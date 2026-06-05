Airbnb CEO'su Brian Chesky yeni yapay zeka laboratuvarı açıyor

Airbnb'nin CEO'su Brian Chesky artık sadece yapay zeka alanında danışman olarak kalmak istemiyor. Bloomberg'in yayınladığı ve TechCrunch kaynaklarının doğruladığı haberlere göre, Chesky kendi kişisel yapay zeka laboratuvarını kurmayı planlıyor. Bu adım, Silikon Vadisi'ndeki büyük laboratuvarlar tarafından sunulan mevcut modellerden tam olarak memnun olmadığını gösteriyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Airbnb şu anda yapay zeka tabanlı kodlama araçlarını kullanıyor olsa da, Chesky geçen yıl şirketin henüz herhangi bir LLM (büyük dil modeli) ile işbirliği yapmadığını söylemişti. Ona göre, piyasadaki mevcut ürünler henüz Airbnb'nin gereksinimlerini tam olarak karşılayamıyor. Buna rağmen, Chesky bu alanda geniş bir deneyime sahip ve OpenAI CEO'su Sam Altman ile uzun yıllara dayanan dostluk ilişkilerini sürdürüyor.

Chesky ve Sam Altman 2006 yılında Y Combinator hızlandırıcısı aracılığıyla tanıştılar. OpenAI popülerlik kazandıktan sonra, Chesky düzenli olarak Altman ile görüşerek hızla büyüyen teknoloji şirketini yönetme konusunda tavsiyeler verdi. Altman, OpenAI yönetim kurulu tarafından görevden alındığında bile, Chesky onun geri dönüşünde ve halkla ilişkileri yeniden kurmasında önemli bir rol oynadı.

Şimdi Chesky, korumasının şirketine rakip olarak sahneye çıkıyor. Yeni laboratuvarın kesin yönü henüz bilinmiyor, ancak kullanıcı arayüzü ve tasarım konularına odaklanmasının beklendiği belirtiliyor. Bu yaklaşım, Brett Adcock tarafından kurulan Hark laboratuvarının faaliyetlerine benziyor.

Önemli bir nokta, Brian Chesky'nin Airbnb CEO'luk görevinden ayrılmayacağıdır. Yeni laboratuvara bizzat liderlik etmeyeceği, bunun yerine destekleyici kurucu olarak katılacağı söyleniyor. Şu anda Airbnb ve Chesky'nin temsilcileri bu proje hakkında resmi açıklama yapmaktan kaçındı.