Founders Fund, teknoloji dünyasının yıldızlarının katılımıyla bir şov başlattı

·89·Teknoloji
Founders Fund, teknoloji dünyasının yıldızlarının katılımıyla bir şov başlattı

Sam Altman ve Palmer Luckey gibi Silikon Vadisi liderlerini ilgi çekici bir kart oyununda görmek isteyenler için yeni bir fırsat doğdu. Peter Thiel tarafından kurulan Founders Fund girişim sermayesi şirketi, kendi kişisel eğlence projesini tanıttı. MAFIA the GAME adlı bu şovda ünlü teknoloji figürleri, popüler "Mafia" oyunu aracılığıyla birbirleriyle güçlerini sınayacaklar. Techcrunch.com haberi veriyor.

Programın ilk bölümünde OpenAI CEO'su Sam Altman, Anduril'in kurucusu Palmer Luckey, biyohacker Bryan Johnson ve Signal mesajlaşma uygulamasının yaratıcısı Moxie Marlinspike yer aldı. Projeye Founders Fund'ın pazarlama direktörü ve Pirate Wires editörü Mike Solana moderatörlük ediyor. Solana, geleneksel girişim sermayesi içeriklerinden sıkıldığını ve insanların bu tür oyunlar aracılığıyla birbirlerini daha yakından tanımalarının daha ilginç olduğunu vurguladı.

Günümüzde bu tür medya platformlarına sahip olmak işletmeler için stratejik bir öneme sahiptir. Modern dünyada güç ve etki alanına giden yol, eğlenceli bilgi (infotainment) üzerinden geçiyor. Şirketler ve icra kurulu başkanları bu yeni gerçeklikten çeşitli yollarla yararlanmaya çalışıyor. Örneğin, OpenAI yakın zamanda popüler TBPN podcast'ini satın alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Ayrıca, Elon Musk ve Bryan Johnson gibi isimler sosyal medyadaki aktiviteleri sayesinde markalarını tanıtma konusunda büyük başarı elde ediyorlar. Founders Fund tarafından başlatılan bu şov da teknoloji dünyası liderlerinin kişisel markalarını güçlendirmeye ve kitlelerle yeni bir tarzda iletişim kurmaya hizmet ediyor.

Founders FundSam AltmanOpenAISilikon VadisiTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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