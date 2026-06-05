Tarihteki İlk Trilyoner: Elon Musk, SpaceX IPO'suyla Rekor Kırıyor

SpaceX şirketinin halka arzının (IPO) 12 Haziran 2026 tarihinde Nasdaq borsasında SPCX sembolü altında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu olay, dünyadaki ilk trilyoner statüsüne ulaşmanın eşiğinde olan Elon Musk için tarihi bir öneme sahip. Analizlere göre, IPO sürecinin ardından serveti bu benzeri görülmemiş seviyeyi aşacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

SpaceX IPO prospektüsünün güncellenmiş verilerine göre, girişimcinin şirketteki payı yaklaşık 866,5 milyar dolar olarak değerlendiriliyor. Hisselerin planlanan fiyatı 135 dolar olarak belirlenirse, SpaceX'in toplam piyasa değeri 1,77 trilyon dolara ulaşabilir. Bu durum, şirketin borsaya açılmasının ardından ABD'nin en büyük halka açık şirketleri arasına girmesini sağlayacak.

Elon Musk, şirket üzerindeki önemli etkisini koruyacak: IPO sonrası SpaceX üzerindeki kontrolü %82'nin üzerine çıkabilir. Ancak belgelerde, hisselerin yerleştirilmesinden sonra sadece bir yıl boyunca satmama taahhüdünde bulunduğu belirtiliyor. Bunun ardından, payını tamamen veya kısmen azaltma imkanına sahip olacak, bu da şirketin mülkiyet yapısını kökten değiştirebilir.

Musk'ın serveti on yıldan fazla bir süredir istikrarlı bir şekilde artıyor, özellikle Tesla hisseleri 2013'ten itibaren keskin bir yükseliş göstermişti. İlk kez 2021'de Amazon'un kurucusunu geride bırakarak dünyanın en zengin insanı olmuştu. Forbes verilerine göre, şu anda Musk'ın serveti 820 milyar doları aşıyor, ancak önümüzdeki günlerde bu rakamların güncellenmesi bekleniyor.