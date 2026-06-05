Sparkle, 32 GB bellekli Intel Arc Pro B70 ekran kartını tanıttı

Computex 2026 fuarında Sparkle, Intel Arc Pro B70 grafik hızlandırıcısının tek yuvalı kompakt versiyonunu sergiledi. Yeni cihaz, tek fanlı bir soğutma sistemiyle donatılmış olup, odak noktası hesaplama yoğunluğunu artırmaktır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu ekran kartı 32 GB video belleğe (VRAM) sahiptir. Sisteme sekiz adet böyle hızlandırıcı takılarak toplam bellek kapasitesi 256 GB'a kadar çıkarılabilir. Bu durum, 200 milyardan fazla parametreye sahip büyük yapay zeka (AI) modellerinin sorunsuz çalıştırılmasını sağlar. Bu konfigürasyon öncelikli olarak yeni nesil kompakt sunucular ve iş istasyonları için tasarlanmıştır.

Yeni model, Battlemage mimarisine dayanır ve 32 adet Xe2 çekirdeğine sahip tam BMG-G31 çipi üzerinde çalışır. 32 GB bellek kapasitesi, yapay zeka çıkarımı ve karmaşık içerik oluşturma senaryolarında büyük bir avantaj sağlar.

Intel Arc Pro B70'in bu versiyonu, 160 W termal tasarım gücü (TDP) ile çalışır; bu, iki yuvalı modellerdeki standart 230 W değerinden önemli ölçüde düşüktür. Güç, tek bir 16 pinli konektör üzerinden sağlanır ve maksimum frekans 2800 MHz'e kadar çıkabilir.