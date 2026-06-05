Apple yeni Vision Pro projesinden vazgeçebilir

·45·Teknoloji
Apple yeni Vision Pro projesinden vazgeçebilir

Apple şirketi, Vision serisi cihazlarını geliştirme planlarını önemli ölçüde kısaltmış olabilir. Tanınmış analist Ming-Chi Kuo tarafından yayınlanan güncellenmiş yol haritasına göre, şirketin genişletilmiş ve karma gerçeklik (XR) segmentindeki stratejisi köklü bir şekilde değişti. Daha önce yedi cihaz üzerinde çalışıldığı söylenirken, şu anda sadece iki ürün aktif geliştirme aşamasında kaldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Beklenen ilk ürün, yerleşik ekranı olmayan, yapay zeka işlevlerine odaklanan akıllı gözlükler olup, tanıtımlarının 2027 yılında yapılması planlanıyor. İkinci cihaz ise optik dalga kılavuzları aracılığıyla bilgileri yansıtan tam AR/XR gözlükleri olacak. Ancak bu projenin uygulanma süresi 2029 yılına ertelendi. En önemlisi, yeni yol haritasında Apple Vision Pro kulaklığının doğrudan halefleri hakkında hiçbir bilgi yok.

Bu stratejik değişikliklerin, Apple'ın donanım bölümünün başkanı ve Tim Cook'un olası halefi olarak görülen John Ternus tarafından onaylandığı söyleniyor. Analistlere göre şirket, pahalı ve ağır kulaklıklar yerine, kitle kullanımı için uygun olan kompakt gözlük formatına daha fazla vurgu yapmak istiyor. Bu, akıllı telefonlardan sonraki kişisel elektronik çağının yeni bir aşaması olarak görülüyor.

Vurgulanması gerekir ki, iç kaynak Mark Gurman yakın zamanda Apple'ın Vision Pro için daha hafif ve kompakt bir alternatif üzerinde çalıştığını bildirmişti. Şu ana kadar bilgiler çelişkili olsa da, Apple Vision platformunun geleceği hakkında daha net detayların WWDC 2026 konferansında visionOS sisteminin güncellemeleriyle birlikte açıklanması bekleniyor.

AppleVision ProTeknolojiYapay ZekaGadjetler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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